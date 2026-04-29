Συγκρατημένη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Συγκρατημένη υποχώρηση κατέγραψε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και ο γενικός δείκτης παρουσιάζει κάμψη για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η ελληνική οικονομία φαίνεται να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η πτώση είναι ραγδαία.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα μας διαμορφώθηκε στις 105,7 μονάδες, σημειώνοντας πτώση από τις 106,8 του Μαρτίου. Παρά τη διολίσθηση, η επίδοση παραμένει ελαφρώς υψηλότερη από το ξεκίνημα του έτους (105,1 μονάδες τον Ιανουάριο).

Στον αντίποδα, η εικόνα στην Ευρωζώνη προκαλεί ανησυχία, καθώς ο αντίστοιχος δείκτης έκανε «βουτιά» στις 93 μονάδες (από 96,2 τον Μάρτιο), αντικατοπτρίζοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει μια εικόνα δύο ταχυτήτων:

Λιανεμπόριο & Κατασκευές: Αποτελούν τους «πρωταγωνιστές» του μήνα. Το λιανεμπόριο είδε τον δείκτη του να εκτοξεύεται στις 32,4 μονάδες (από 21,5), μια εξέλιξη που αποδίδεται στην αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών του Πάσχα. Παρόμοια εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε και ο κατασκευαστικός κλάδος.

Υπηρεσίες & Βιομηχανία: Στον τομέα των υπηρεσιών παρατηρήθηκε σταθερότητα, ενώ η βιομηχανία σημείωσε μικρή κάμψη, υποχωρώντας στις 2,5 μονάδες.

Το «αγκάθι» της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας παραμένει η ψυχολογία των πολιτών. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κατρακύλησε στις -54,7 μονάδες, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών.

Η απαισιοδοξία των νοικοκυριών τροφοδοτείται από:

Τις συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα. Την αβεβαιότητα που προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τις πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Η τάση αυτή δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση στους επιχειρηματικούς δείκτες, το «κλίμα της τσέπης» των πολιτών παραμένει παγωμένο, με τον φόβο για νέες ανατιμήσεις να κυριαρχεί στις προσδοκίες για το άμεσο μέλλον.

