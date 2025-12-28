Συμφωνία του Άρη με τον Βέλγο εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ
Ο Άρης θέλει να ισχυροποιήσει το ρόστερ του και ήρθε σε συμφωνία με τον Μπουσαΐντ και την Αλ Νασρ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Βέλγος εξτρέμ τη φετινή σεζόν δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή με τους Σαουδάραβες.
Ο Οτμάν Μπουσαΐντ, που αγωνιζόταν στην Αλ Νασρ θα είναι η πρώτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση του Άρη, με τη συμφωνία να κάνει λόγο για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.
Αγωνίστηκε για μία πενταετία στην Ουτρέχτη, όπου σε 144 παιχνίδια πέτυχε 11 γκολ και έδωσε 18 ασίστ. Ο 25χρονος εξτρέμ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά και είναι δεξιοπόδαρος. Έχει αρκετά παιχνίδια και στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, στα οποία όμως δεν ήταν όσο επιδραστικός ήταν στην αριστερή.
Ο Μπουσαΐντ αναμένεται τη Δευτέρα (29/12/25) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη.
Με την Αλ Νασρ σε 31 παιχνίδια την περσινή σεζόν είχε 2 γκολ και 3 ασίστ.
