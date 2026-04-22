Συνοδεία ΜΑΤ κατεδαφίζουν τις καλύβες από τις παραλίες στη Γαύδο

Πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

22 Απρ. 2026 21:40
Pelop News

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ-Γιάννη!

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της συλλογικότητας Gavdos Sea Front Collective που υπερασπίζονται τη συμβολή των ανθρώπων που διαβιούν στις παραλίες στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:08 Δημοκρατική αναγκαιότητα η δημοσίευση των απευθείας αναθέσεων στον περιφερειακό Τύπο
22:57 Εντερλέζι 2026: Πολιτισμός, Μνήμη και Κοινωνική Συνοχή στην Κάτω Αχαΐα
22:57 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρωταγωνιστής σε απολαυστικό trailer για τη νέα ταινία Minions
22:46 Μολδαβία: 19 χρόνια φυλάκιση στον Βλαντ Πλαχότνιουκ για την «κλοπή του αιώνα»
22:37 Πιερρακάκης: Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους
22:25 Κοντά στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός – Κέρδισε τη Νόβι Μπέογκραντ
22:13 Η διαφάνεια στην οικονομία δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμέλιο της υγιούς επιχειρηματικότητας.
22:04 Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη – Πυροβολισμός εξ επαφής
21:56 ΠΑΟΚ για Ευρωπαϊκό: Κέρδισε την Μπιλμπάο και πάει στη χώρα των Βάσκων για το τρόπαιο
21:53 Στον τελικό του Κυπέλλου ο Παναιγιάλειος
21:48 Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και η ανανέωση των γενεών στη γεωργία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής
21:40 Συνοδεία ΜΑΤ κατεδαφίζουν τις καλύβες από τις παραλίες στη Γαύδο
21:32 Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος στην περιοχή του νεκροταφείου στη Μύκονο
21:24 Σημαντική συμβολή στην ιστορική μνήμη από τον Δημήτρη Αβραμίδη
21:16 Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος βιντεοσκοπούσε να χτυπά και να σημαδεύει με όπλο την σύντροφό του
21:09 Υπέρ της πώλησης του κατασχεμένου ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου σε ευάλωτες χώρες ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
21:00 Κάθε μέρα μάς λένε ψέματα
20:52 Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην κυβερνήτης για συγκάλυψη σε υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας
20:44 Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα
20:36 Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
