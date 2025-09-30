ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Καμία συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περάσει – Στήριξη στον Νίκο Διαμαντόπουλο»

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας την πειθαρχική δίωξη που έχει κινηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας σε βάρος του εργαζόμενου Νίκου Διαμαντόπουλου, προέδρου της ΤΔΕ ΔΕΗ – ΚΗΕ και μέλους του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενέργεια αυτή αποτελεί «απαράδεκτη μεθόδευση» και στοχεύει στον εκφοβισμό του συνδικαλιστή, ώστε να πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως προβλέπεται από το συνδικαλιστικό δίκαιο.

Η αφορμή για τη δίωξη, όπως αναφέρεται, ήταν δημόσια τοποθέτηση του κ. Διαμαντόπουλου σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια των εργαζομένων – παρέμβαση που, όπως τονίζεται, συνδέεται άμεσα με τον θεσμικό του ρόλο. «Όσο κι αν κάποιοι – γνωστοί πολιτικά – θέλουν να μας επιστρέψουν σε εποχές που έχουμε αφήσει πίσω, το εργατικό κίνημα δεν θα το επιτρέψει», σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας υπενθυμίζει τη διαχρονική του στήριξη στους εργαζόμενους, στα δίκαια αιτήματά τους για ασφάλεια στον χώρο εργασίας και για συλλογικές συμβάσεις που θα καλύπτουν κάθε κλάδο. Παράλληλα, καλεί σε καθολική στήριξη προς τον Νίκο Διαμαντόπουλο, τονίζοντας ότι «η δίωξη αυτή δεν είναι ανεκτή».

