ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν θεσμικό ασυμβίβαστο στο νέο ΔΣ του ΟΣΕ

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκαν οι πρόσφατοι διορισμοί στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», με βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέας Αριστεράς να μιλούν για «προκλητικές μεθοδεύσεις» και παραβίαση κανόνων ασυμβίβαστου.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν θεσμικό ασυμβίβαστο στο νέο ΔΣ του ΟΣΕ
23 Σεπ. 2025 12:24
Pelop News

Δεκαπέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή καταγγέλλοντας τον διορισμό της Κατερίνας Δεμερούτη, στελέχους της ΣΤΑ.ΣΥ., στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Όπως σημειώνουν, η ΣΤΑ.ΣΥ. είναι αμιγώς σιδηροδρομική επιχείρηση, υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, του Μετρό και του Τραμ στην Αττική, κάτι που –σύμφωνα με τους ίδιους– συνιστά ευθεία παραβίαση του θεσμικού πλαισίου που απαγορεύει την παράλληλη άσκηση καθηκόντων.

«Η τοποθέτηση στελέχους της ΣΤΑ.ΣΥ. στο ΔΣ της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. είναι πράξη θεσμικά έκνομη», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές, μιλώντας για μεθοδεύσεις που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και νομιμότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ερώτηση κατέθεσαν και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, θέτοντας ζήτημα ασυμβίβαστου τόσο για τον διορισμό της Κ. Δεμερούτη, όσο και για τον επικεφαλής του ΟΣΕ, Χ. Παληό. Όπως υπογραμμίζουν, η σύζυγος του τελευταίου έχει τοποθετηθεί σε θυγατρική εταιρεία μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου που εκτελεί έργα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, γεγονός που –κατά τους ίδιους– ενισχύει τις υπόνοιες σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι δύο κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανεβάζουν την πολιτική θερμοκρασία γύρω από τον ΟΣΕ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλούν τον αρμόδιο υπουργό να ξεκαθαρίσει άμεσα αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες ασυμβίβαστου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να αποκαταστήσει τη θεσμική νομιμότητα.
