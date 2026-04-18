ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Λαζαρίδη: «Δεν αρκεί – Να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιχειρώντας να χρεώσει στην κυβέρνηση πολιτική συγκάλυψη και καθυστέρηση στη διαχείριση της υπόθεσης. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι η παραίτηση ήρθε μετά από «δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης» του πρώην υφυπουργού από το κυβερνητικό στρατόπεδο, βάζοντας ευθέως στο στόχαστρο το Μέγαρο Μαξίμου και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως υποστηρίζει, υπερασπίζονταν μέχρι τέλους τον κ. Λαζαρίδη.

Η Κουμουνδούρου απευθύνει μάλιστα ευθεία πολιτική πρόκληση προς τα κυβερνητικά στελέχη, διερωτώμενη τι έχουν να πουν σήμερα εκείνοι που όλο το προηγούμενο διάστημα έκριναν επαρκείς τις εξηγήσεις του, δεν έβρισκαν λόγο παραίτησής του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα. Με αυτή τη γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει την παραίτηση σε πολιτικό μπούμερανγκ για την κυβέρνηση, εμφανίζοντάς την όχι ως πράξη εκτόνωσης αλλά ως αναγκαστική υποχώρηση ύστερα από πίεση.

Στην ίδια ανακοίνωση, η παραίτηση Λαζαρίδη αποδίδεται ευθέως στην κοινωνική κατακραυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η αποχώρηση του πρώην υφυπουργού δεν ήταν αποτέλεσμα εσωτερικής κυβερνητικής ευαισθησίας ή άμεσης ανάληψης ευθύνης, αλλά καρπός της πίεσης που ασκήθηκε από την κοινωνία και την αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και τη χαρακτηρίζει ταυτόχρονα «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης», επιχειρώντας να της δώσει ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό.

Η φρασεολογία που επιλέγει η Κουμουνδούρου είναι ιδιαίτερα επιθετική. Κάνει λόγο για «ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη», δείχνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ως σύμπτωμα ενός βαθύτερου τρόπου άσκησης εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να συνδέσει την παραίτηση ενός υφυπουργού με ένα συνολικότερο αφήγημα περί φθοράς, πελατειακών δικτύων και πολιτικής παρακμής της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη «δεν είναι αρκετή». Η ανακοίνωση δεν σταματά στην αποχώρηση του πρώην υφυπουργού, αλλά τη χρησιμοποιεί ως αφετηρία για να ανεβάσει την πίεση ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα και ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προσφυγή στις κάλπες και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Έτσι, η παραίτηση Λαζαρίδη εντάσσεται ευθέως στο ευρύτερο αντιπολιτευτικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί ανάγκης συνολικής πολιτικής ανατροπής.

Η παρέμβαση αυτή δείχνει και κάτι ακόμη: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να αφήσει την υπόθεση να κλείσει πολιτικά με μια απλή αποχώρηση. Αντίθετα, επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτή την εικόνα μιας κυβέρνησης που, κατά την αντιπολίτευση, καλύπτει στελέχη της μέχρι το τελευταίο λεπτό και υποχωρεί μόνο όταν η πίεση γίνεται αβάσταχτη. Σε αυτή τη βάση, η παραίτηση Λαζαρίδη παρουσιάζεται όχι ως λήξη της κρίσης, αλλά ως ακόμη ένα επεισόδιο που ενισχύει το επιχείρημα της Κουμουνδούρου ότι η κυβέρνηση έχει εισέλθει σε τροχιά πολιτικής απονομιμοποίησης.

