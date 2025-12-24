ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σε βαθιά κρίση ο πρωτογενής τομέας το 2025 – Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής

24 Δεκ. 2025 10:39
Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι το 2025 ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βρέθηκαν χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη απέναντι στις πιέσεις της αγοράς και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και του τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Βασίλη Κόκκαλη, επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τεθεί στο περιθώριο των κυβερνητικών επιλογών. Γίνεται ειδική αναφορά στις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται πολιτική αποτυχία, καθώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κράτους.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι χιλιάδες παραγωγοί αντιμετώπισαν έλλειψη ρευστότητας, την ώρα που το κόστος παραγωγής αυξανόταν, λόγω της ανόδου στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για καθυστερημένες και ανεπαρκείς αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και καύσωνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ζωονόσων, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης οδήγησε σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου και οικονομική ζημία για τους παραγωγούς.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους, η έλλειψη εργατών γης, η υποβάθμιση των αγροτικών υποδομών και τα προβλήματα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων επιδεινώνουν την κατάσταση. Παράλληλα, τονίζεται ότι, ενώ οι τιμές των τροφίμων παραμένουν υψηλές για τους καταναλωτές, οι παραγωγοί αμείβονται με χαμηλές τιμές, γεγονός που αποδίδεται σε φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών και ανεπαρκών ελέγχων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει επίσης την αντίθεσή του στη στάση της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ–MERCOSUR και στην προώθηση των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών, τις οποίες θεωρεί επιβαρυντικές για το αγροτικό εισόδημα και την προστασία των καταναλωτών.

Καταλήγοντας, το κόμμα υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου, με δίκαιες επιδοτήσεις, αποτελεσματικές αποζημιώσεις και πολιτικές που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα.

