ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τον αγροτικό τομέα»

Με αιχμηρή ρητορική, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε στη Βουλή τη συζήτηση για την κρίση του αγροτικού τομέα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτικές που «στραγγαλίζουν» τους παραγωγούς και αφήνουν αβοήθητη την ύπαιθρο.

17 Οκτ. 2025 11:50
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με θέμα τη «μεγαλύτερη κρίση του αγροτικού τομέα που καταρρέει με ευθύνη της κυβέρνησης».

Στην τοποθέτησή τους, οι βουλευτές του κόμματος υποστήριξαν ότι ο αγροτικός κόσμος βιώνει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών που «έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε αδιέξοδο και τη χώρα σε διεθνή απαξίωση». Όπως αναφέρουν, η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για την ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα έχει οδηγήσει σε κατάρρευση των ενισχύσεων, παύση πληρωμών, μη αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, ιδιωτικοποίηση της άρδευσης, απαξίωση συνεταιρισμών και ελλιπή τυποποίηση προϊόντων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ανοίγοντας τη συζήτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, κόστους παραγωγής και ρευστότητας, αναφέροντας πως το Ταμείο Μικροπιστώσεων για αγροεφόδια «αγνοείται», ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στήριξης. Παράλληλα, μίλησε για τη διαφορά τιμών από το χωράφι στο ράφι, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και την ανασφάλεια των παραγωγών που «δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την καλλιεργητική περίοδο» και βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη.

Αναφερόμενος στα τρέχοντα ζητήματα, ο κ. Κόκκαλης έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό ρεύμα, ενώ έδωσε έμφαση στο θέμα της ευλογιάς των ζώων, ζητώντας ενημέρωση για το σύστημα γεωχωρικού εντοπισμού των κτηνοτροφικών μονάδων και τη λειτουργία απολυμαντικών σταθμών.

Ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε επίσης στις «παθογένειες» που σχετίζονται με τα βοσκοτόπια, επισημαίνοντας ότι το 2019 υπήρχε μια «χρυσή ευκαιρία» για την ενσωμάτωση των επιπλέον εκτάσεων που είχε κερδίσει η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο στον γεωχωρικό χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που –όπως είπε– η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε. «Δεν κάνατε τίποτα και τώρα, όταν θα πάτε να φτιάξετε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, θα δείτε ότι πάνω σε αυτά χτυπάνε φωτοβολταϊκά. Στα δημόσια βοσκοτόπια μπαίνουν φωτοβολταϊκά! Η κυβέρνησή σας βλάπτει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για την αγροτική πολιτική, τις αποζημιώσεις, τις ενεργειακές επιβαρύνσεις και τη βιωσιμότητα των μικρών παραγωγών, ζητώντας «ουσιαστική στήριξη και όχι επικοινωνιακά μέτρα» για έναν κλάδο που –όπως υποστηρίζουν– βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης.
