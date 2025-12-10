ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση ΚΟ υπό την πίεση παραίτησης Σουρμελίδη και «Ιθάκης»

Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής έντασης συνέρχεται σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εν μέσω της παραίτησης του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή», Σπύρου Σουρμελίδη, και της πρόσφατης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, γεγονότα που έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για την πορεία του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών.

Η παραίτηση του Σουρμελίδη έγινε δεκτή από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης «Αυγής» στις 7 Δεκεμβρίου, με τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι». Το δημοσίευμα, που υπογράφεται από τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, σχολίαζε την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στο θέατρο «Παλλάς» και υπονοούσε διαφορετικές πορείες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Πηγές της Κουμουνδούρου διευκρίνισαν ότι το πρωτοσέλιδο δεν αντανακλά τις επίσημες θέσεις του κόμματος, όπως αυτές έχει διατυπώσει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, και δεν υπήρξε προγενέστερη συνεννόηση.

Κατά την εισήγησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να εστιάσει αρχικά στην κριτική του στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προτού προχωρήσει σε προτάσεις για ένα «προοδευτικό πρόγραμμα». Το σχέδιο προβλέπει διάλογο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και άλλων δυνάμεων, με εκλογή επικεφαλής μέσω βάσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα τονίσει την ανάγκη συμμετοχής του Τσίπρα σε τέτοιο σχήμα, απορρίπτοντας ωστόσο την κατηγορία για «τσουβάλιασμα» κομμάτων, όπως χαρακτήρισε ο τελευταίος την προσέγγιση των ηγεσιών.

Παράλληλα, αναμένεται τοποθέτηση από τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη, ο οποίος απουσίασε από την εκδήλωση στο «Παλλάς» έχοντας διατρανώσει την αντίθεση του με τον… εξώστη και επιμένοντας στην ανάγκη για ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Η αγωνία κορυφώνεται μεταξύ των βουλευτών, ιδίως αυτών της επαρχίας, όπου μονοψήφια ποσοστά απειλούν την επανεκλογή τους. Βουλευτές όπως ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για το ενδεχόμενο διπλών ψηφοδελτίων, εξετάζοντας ακόμη και αποχή από την επόμενη αναμέτρηση αν κληθούν να επιλέξουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και σχήματος Τσίπρα.

