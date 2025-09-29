Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης – πόθεν έσχες – των πολιτικών προσώπων για το 2023 και το 2024, δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα 29/09/2025. Αφορούν τη χρήση του 2022 και του 2023 αντιστοίχως.

Στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Πόθεν Έσχες που πραγματοποίησε και τους ελέγχους.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



