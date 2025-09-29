Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ

Δηλώνει 16 τραπεζικούς λογαριασμούς είτε ως μοναδικός υπόχρεος είτε ως συνδικαιούχος, με κάποιους εξ αυτών εκ των οποίων μηδενικοί και συνολικό ποσό 231.127,81 ευρώ.

βελόπουλος-βουλή
29 Σεπ. 2025 12:50
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, το 2022 (πόθεν έσχες 2023) δηλώνει εισοδήματα 199.415,54 ευρώ τόσο από τη βουλευτική του αποζημίωση όσο και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αλλά και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Δηλώνει, επίσης, ότι απέκτησε δύο τραπεζικές θυρίδες στην Eurobank.

Παράλληλα δηλώνει 16 τραπεζικούς λογαριασμούς είτε ως μοναδικός υπόχρεος είτε ως συνδικαιούχος, με κάποιους εξ αυτών εκ των οποίων μηδενικοί και συνολικό ποσό 231.127,81 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε, επίσης, μια μονοκατοικία στις Μηλιές Πηλίου που αγόρασε, άλλη μια στην Πέλλα καθώς και μια μονοκατοικία και έναν βοσκότοπο στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ακίνητα που απέκτησε μέσω κληρονομιάς.

Στην κατοχή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι, ακόμα, ένα ΙΧ 1991 κ.ε., συμμετοχή σε μια ΕΠΕ και οφειλή 5.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το 2023 (πόθεν έσχες 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισοδήματα 60.641,05 ευρώ καθώς και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ αλλά καμία άλλη μεταβολή στα ακίνητα, τη συμμετοχή σε εταιρείες και τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 ο Κυριάκος Βελόπουλος

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε για το οικονομικό έτος 2023 ο Κυριάκος Βελόπουλος
