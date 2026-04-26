Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. έγινε το Σάββατο (25/4) στο Αίγιο με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών να διεκδικούν τη νίκη, τις επιδόσεις και το χειροκρότημα. Η άρτια οργανωτικά διοργάνωση χάρισε καλές επιδόσεις, με τους Κώστα Σταμούλη και Μελίσσα Αναστασάκη να κατακτούν τις πρώτες θέσεις σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα.

Η Μελίσσα Αναστασάκη (EUROKINISSI)

Υπόθεση του Κώστα Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου) ήταν τα 10.000 μ. των ανδρών, με τον έμπειρο αθλητή να φτάνει εύκολα στην πρώτη θέση με 30.06.70 και να κατακτά για δεύτερη φορά τη νίκη στη διοργάνωση. Ο αθλητής του Μπάμπη Ποσονίδη στα πρώτα μισά της κούρσας πήγε μαζί με τον αδελφό του, Νίκο Σταμούλη, ο οποίος αντιμετώπισε μια ενόχληση στο στομάχι στη διάρκεια της διαδρομής και έμεινε πίσω. Ο αθλητής, παρότι πήγε να σταματήσει, συνέχισε κανονικά και τερμάτισε δεύτερος με 30.16.77, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Χαράλαμπο Πιτσώλη. Ο πρωταθλητής του μαραθωνίου έκανε πολύ καλό αγώνα και τερμάτισε σε 30.18.85, πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου σε δύο εβδομάδες θα αγωνιστεί με προσδοκίες στον μαραθώνιο της Κοπεγχάγης.

Ο Κώστας Σταμούλης στον τερματισμό (EUROKINISSI)

«Ο στόχος μου ήταν να βρεθώ στις δύο πρώτες θέσεις. Θα κυνηγούσα μια καλύτερη επίδοση, αν ο Νίκος δεν έμενε πίσω. Στόχος μου για το υπόλοιπο της σεζόν είναι η κούρσα των 5.000 μ. και μια θέση στην ομάδα για το Βαλκανικό. Στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στην προετοιμασία μου για τον μαραθώνιο της Αθήνας», είπε ο νικητής του αγώνα.

Το πρώτο του χρυσό σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Σολωμός (ΓΣ Νίκη Βύρωνα) στην κατηγορία Κ23 με 31.34.93, με τους Γιάννη Γιαννακόπουλο (ΑΟ Πέλοψ) και Παύλο Κουτρουμπή (ΠΑΟ) να ακολουθούν με 31.40.23 και 31.44.17, αντίστοιχα.

Αναστασάκη, Μπάλλα, Κοκκορού στο βάθρο των νικητριών (ÍÁÔÁËÉ ÓÊÉÁÄÏÐÏÕËÏÕ / EUROKINISSI)

Η Μελίσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) τερμάτισε σε 34.52.50 και δεν κατάφερε να πετύχει τον αρχικό της στόχο, που ήταν το όριο πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000 μέτρων. Η αθλήτρια της Πίτσας Παρχαρίδου ξεκίνησε πολύ δυνατά στο πρώτο μισό της διαδρομής, ωστόσο σταδιακά έχασε λίγο από τον ρυθμό της και μαζί την ευκαιρία να πετύχει μια επίδοση καλύτερη από το 34.04.68.

Η έμπειρη αθλήτρια, στο ντεμπούτο της στην απόσταση, πρόσθεσε μία ακόμη καλή παρουσία στο ενεργητικό της και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη σεζόν, μετά την πρώτη θέση στον ανώμαλο δρόμο και τη δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου.

«Δεν πήγε όσο θα ήθελα σήμερα. Ήμουν μόνη σε όλη την κούρσα και αυτό δεν με βοήθησε καθόλου, δεν κατάφερα να κρατήσω τον ρυθμό μου. Ήθελα το όριο για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, δεν ήρθε και τώρα κοιτάζω μπροστά. Ο επόμενος αγώνας μου θα γίνει στους Διασυλλογικούς στα 5.000 μ. και ίσως και στα 1.500 μέτρα. Το καλοκαίρι θα επικεντρωθώ κυρίως στα 5.000 μ.», είπε η Αναστασάκη.

Κώστας Σταμούλης, Νίκος Σταμούλης και Παναγιώτης Πιτσώλης στην απονομή, με την ειδική γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, Λούλα Καρατζά, το μέλος του συμβουλίου Βασίλη Καρανάσο και τον πρόεδρο του Αθηνόδωρου, Νεκτάριο Αργυριάδη (ÍÁÔÁËÉ ÓÊÉÁÄÏÐÏÕËÏÕ / EUROKINISSI)

Η Ντενίσα Μπάλλα (Παναθηναϊκός), νικήτρια της κούρσας του 2025, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 35.07.28. Η έμπειρη αθλήτρια επέλεξε να μείνει λίγο πίσω, ωστόσο μετά τα μισά της κούρσας ανέβασε ρυθμό, πέρασε δεύτερη και προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά με την προπορευόμενη αθλήτρια. Τρίτη στις γυναίκες ήταν η νικήτρια του 2024, Αθανασία Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης), με 35.36.35.

Η Νικολέτα Ραφαϊλάκη (Άγιος Νικόλαος ΓΣ), στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία γυναικών, ήταν τέταρτη με 35.44.63.

Οι τρεις πρώτες στα 10.000 μ. Γ Κ23 (ÍÁÔÁËÉ ÓÊÉÁÄÏÐÏÕËÏÕ / EUROKINISSI)



Στις γυναίκες Κ23 νικήτρια αναδείχθηκε η Κωνσταντίνα Πατεράκη (ΗΣ Αμαρουσίου) με 37.06.06 και ακολούθησε η νικήτρια της πρώτης σειράς, Μυρσίνη-Μελίνα Μωραΐτη (ΓΣ Χαϊδαρίου), που κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 38.36.74, και η Μαρία-Ανθή Βυθούλκα (ΑΕΚ) την τρίτη με 39.15.24.

Η ειδική γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Λούλα Καρατζά, και τα μέλη του συμβουλίου Βασίλης Καρανάσος και Λαμπρινή Αναστοπούλου εκπροσώπησαν την Ομοσπονδία στη διοργάνωση. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, Δημήτριος Πεγλερίδης. Σημαντική ήταν και η συμβολή στον αγώνα του προέδρου του Αθηνόδωρου, Νεκτάριου Αργυριάδη.

Ο Μπάμπης Πιτσώλης πανηγυρίζει για την τρίτη θέση και το νέο ατομικό ρεκόρ (EUROKINISSI)