Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα

Σημαντικές νίκες για τις ομάδες της Αχαΐας, που τους δίνουν ώθηση για πιο ψηλά

12 Οκτ. 2025 18:10
Μεγάλο «διπλό» για τον Παναιγιάλειο στο Κιάτο, που ξεκινάει την αντεπίθεσή του για την κορυφή.

Η αιγιώτικη ομάδα νίκησε 2-0 τον Πέλοπα, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Η Θύελλα Πατρών παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Πανγυθεατικό, έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες στο β’ ημίχρονο και έκανε την ανατροπή επικρατώντας τελικά με 2-1.

Τα αποτελέσματα σε όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:

Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0: 44′ Σίλβα. Στο 60′ έχασε πέναλτι ο Κέρι (απέκρουσε ο Γεωργόπουλος)

Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός 1-1: 62′ Πιστικός – 31′ Μαλτέζος. Κόκκινη: 64′ Μπουρελάκος (Πανγυθεατικός)
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2: 43′ Ξιφιλίνος, 50′ Ηλιόπουλος
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2: 36′ Φωκαΐδης, 82′ αυτογκόλ
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1: 10′ Μακρής
Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1: 59′ Δημητρίου – 21′ Χαρίτος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 4 7-2 10
Μιλτιάδης 4 7-4 9
Πέλοπας 4 5-3 9
Ζάκυνθος 4 5-3 7
Παναιγιάλειος 4 4-3 7
Θύελλα Π. 4 3-3 7
Λουτράκι 4 4-3 6
Παναχαϊκή 4 5-5 6
Πανθουριακός 4 1-3 2
Κόρινθος 4 4-8 2
Πανγυθεατικός 4 2-6 1
Ερμής Μελ. 4 1-5 1

 
