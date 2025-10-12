Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
Σημαντικές νίκες για τις ομάδες της Αχαΐας, που τους δίνουν ώθηση για πιο ψηλά
Μεγάλο «διπλό» για τον Παναιγιάλειο στο Κιάτο, που ξεκινάει την αντεπίθεσή του για την κορυφή.
Η αιγιώτικη ομάδα νίκησε 2-0 τον Πέλοπα, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Η Θύελλα Πατρών παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Πανγυθεατικό, έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες στο β’ ημίχρονο και έκανε την ανατροπή επικρατώντας τελικά με 2-1.
Τα αποτελέσματα σε όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:
Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0: 44′ Σίλβα. Στο 60′ έχασε πέναλτι ο Κέρι (απέκρουσε ο Γεωργόπουλος)
Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός 1-1: 62′ Πιστικός – 31′ Μαλτέζος. Κόκκινη: 64′ Μπουρελάκος (Πανγυθεατικός)
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2: 43′ Ξιφιλίνος, 50′ Ηλιόπουλος
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2: 36′ Φωκαΐδης, 82′ αυτογκόλ
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1: 10′ Μακρής
Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1: 59′ Δημητρίου – 21′ Χαρίτος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|ΠΑΣ Πύργος
|4
|7-2
|10
|Μιλτιάδης
|4
|7-4
|9
|Πέλοπας
|4
|5-3
|9
|Ζάκυνθος
|4
|5-3
|7
|Παναιγιάλειος
|4
|4-3
|7
|Θύελλα Π.
|4
|3-3
|7
|Λουτράκι
|4
|4-3
|6
|Παναχαϊκή
|4
|5-5
|6
|Πανθουριακός
|4
|1-3
|2
|Κόρινθος
|4
|4-8
|2
|Πανγυθεατικός
|4
|2-6
|1
|Ερμής Μελ.
|4
|1-5
|1
