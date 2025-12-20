«Θα το φτάσω μέχρι τέλους»: Όσα λέει ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία κατά του Γιώργος Μαζωνάκης ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο 21χρονος μουσικός Στέφανος Παπαδόπουλος μιλά για πρώτη φορά αναλυτικά για τις πιέσεις που –όπως υποστηρίζει– δέχθηκε, τη στάση των ΜΜΕ και την απόφασή του να προχωρήσει μέχρι τέλους.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, αναφερόμενος στη μήνυση που έχει καταθέσει κατά του Γιώργος Μαζωνάκης και στη διαχείριση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση.

Ο νεαρός μουσικός υποστήριξε ότι, όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή του να κινηθεί νομικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσπάθησε να τον αποτρέψει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτό έγινε. Όπως ξεκαθάρισε, παραμένει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, παρά τις πιέσεις και τον τρόπο που –κατά τη γνώμη του– παρουσιάζεται η υπόθεση από μερίδα των μέσων ενημέρωσης.

«Δεν ενθαρρύνονται έτσι κι άλλοι να μιλήσουν»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος άφησε αιχμές για την τηλεοπτική κάλυψη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι «αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν βοηθά άλλα άτομα να μιλήσουν». Όπως είπε, ο καθένας χρειάζεται τον χρόνο του για να αισθανθεί έτοιμος να μιλήσει, προσθέτοντας ότι η ουσία της υπόθεσης συχνά χάνεται πίσω από τη δημόσια αντιπαράθεση.

Παράλληλα, ανέφερε πως η οικογένειά του δεν γνώριζε για όσα βίωνε, τονίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο να μιλήσεις στους δικούς σου ανθρώπους για κάτι τέτοιο» και πως πολλές φορές είναι πιο απλό να εμπιστευτείς έναν φίλο.

«Δεν ήταν το όνειρό μου να βρεθώ εδώ»

Ο 21χρονος μουσικός περιέγραψε τη συναισθηματική πίεση που βιώνει, λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι στα 21 του θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις. «Δεν ήταν όνειρό μου να μπλέξω με εκβιασμούς ή να αποδεικνύω πράγματα που θεωρώ αυτονόητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε και η ανάγκη, όπως είπε, να μην περνά κανείς «μέσα από σχέσεις εξουσίας ή προσωπικές πιέσεις» για να μπορέσει να εξελιχθεί επαγγελματικά στον χώρο της προβολής και της μουσικής.

Οι καταγγελίες και η άλλη πλευρά

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις στον χώρο εργασίας, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη άνοιξη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου επρόκειτο να συνεργαστούν.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αφήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διαχείριση της υπόθεσης στον δικηγόρο του και υποστηρίζει ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκεται επιχειρηματίας με τον οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, όπως τόνισε, προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία και σε συνεργασία με τον νομικό του εκπρόσωπο, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή του είναι να προχωρήσει τη διαδικασία μέχρι τέλους.


