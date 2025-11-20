Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ιδιοκτήτης μετέφερε 60 ζώα για βόσκηση παρά την απαγόρευση. Δεύτερη σύλληψη μετά από καταγγελία σε αγρόκτημα

20 Νοέ. 2025 17:04
Δύο νέα περιστατικά παραβιάσεων των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων οδήγησαν σε ισάριθμες συλλήψεις στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Το μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου 2025, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας ο οποίος είχε μεταφέρει περίπου 60 αιγοπρόβατα για βόσκηση σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από τις σταβλικές του εγκαταστάσεις. Η μετακίνηση κρίθηκε ως σαφής παράβαση των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, στο Αστυνομικό Τμήμα Πύλης κατατέθηκε έγκληση από ιδιοκτήτη αγροκτήματος στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων, σύμφωνα με την οποία στις 18 Νοεμβρίου άλλος ημεδαπός είχε παραβιάσει τα μέτρα του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα. Μετά την καταγγελία, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

