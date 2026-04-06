Θήβα: Στιγμές τρόμου για μητέρα και γιο – Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι και έφυγαν με μεγάλη λεία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας στη Θήβα, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατοικία και ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου μια γυναίκα και τον 27χρονο γιο της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δράστες φέρονται να μπήκαν στο σπίτι λίγη ώρα αφότου είχε αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης, δείχνοντας πως γνώριζαν καλά τον χρόνο και τις συνθήκες της εισβολής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ληστές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούσαν όπλο, ενώ ένας από αυτούς είχε και κατσαβίδι. Υπό καθεστώς φόβου, ανάγκασαν τα δύο θύματα να τους υποδείξουν πού βρίσκονταν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μέσα στην κατοικία.

Οι δράστες παρέμειναν στο σπίτι για περίπου 20 λεπτά, ψάχνοντας συστηματικά τους χώρους, πριν αποχωρήσουν με σημαντική λεία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., το ποσό που αφαιρέθηκε υπολογίζεται μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ, ενώ έχουν κάνει φτερά και χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Αμέσως μετά τη διαφυγή τους, τα θύματα ειδοποίησαν τις Αρχές και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στήθηκαν μπλόκα σε κομβικά σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι δράστες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, που εξετάζει κάθε πιθανό στοιχείο, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας από διαδρομές που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι ληστές.

