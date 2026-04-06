Θήβα: Στιγμές τρόμου για μητέρα και γιο – Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι και έφυγαν με μεγάλη λεία

Ώρες τρόμου έζησαν μητέρα και γιος στη Θήβα, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους και, με απειλές, άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά. Οι δράστες εξαφανίστηκαν μετά τη ληστεία, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

06 Απρ. 2026 12:50
Pelop News

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας στη Θήβα, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατοικία και ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου μια γυναίκα και τον 27χρονο γιο της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δράστες φέρονται να μπήκαν στο σπίτι λίγη ώρα αφότου είχε αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης, δείχνοντας πως γνώριζαν καλά τον χρόνο και τις συνθήκες της εισβολής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ληστές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούσαν όπλο, ενώ ένας από αυτούς είχε και κατσαβίδι. Υπό καθεστώς φόβου, ανάγκασαν τα δύο θύματα να τους υποδείξουν πού βρίσκονταν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μέσα στην κατοικία.

Οι δράστες παρέμειναν στο σπίτι για περίπου 20 λεπτά, ψάχνοντας συστηματικά τους χώρους, πριν αποχωρήσουν με σημαντική λεία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., το ποσό που αφαιρέθηκε υπολογίζεται μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ, ενώ έχουν κάνει φτερά και χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Αμέσως μετά τη διαφυγή τους, τα θύματα ειδοποίησαν τις Αρχές και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στήθηκαν μπλόκα σε κομβικά σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι δράστες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, που εξετάζει κάθε πιθανό στοιχείο, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας από διαδρομές που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι ληστές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ