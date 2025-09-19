Τι αποκάλυψε ο Γιάννης Σπαλιάρας για γάμο

Η σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα με τη σύντροφό του βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, με τον ίδιο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να της κάνει σύντομα πρόταση γάμου.

Το μοντέλο σχολίασε χαρακτηριστικά πως είναι στα σχέδιά του να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Σπαλιάρας είπε: «Είμαστε πολύ καλά με τη σύντροφό μου. Δεν της έχω κάνει ακόμα πρόταση γάμου, αλλά θα γίνει και αυτό» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κομμάτι της ζήλιας, τονίζοντας πως «ζηλεύω, αλλά όχι στο τοξικό σημείο να ψάξω κινητά, ζηλεύω σε λογικό πλαίσιο, ας πούμε ότι δεν είμαι Σουηδός».

