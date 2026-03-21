Τι (μας) δίνει και πότε ο καφές (μας) δημιουργεί αρκετά προβλήματα

Πρόκειται για..μεγάλη αλήθεια ότι ο καφές αποτελείτο ρόφημα που ξυπνά εδώ και αιώνες εκατομμύρια ανθρώπους, δίνοντάς τους την πρωινή ενεργοποίηση που χρειάζονται. Σε ποιες περιπτώσεις, ωστόσο, η χρήση του θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα;

Αν και ο κάθε οργανισμός, και συνεπώς οι ανάγκες του, είναι διαφορετικές, υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι ο καφές δεν είναι εγγενώς επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, αλλά μπορεί ακόμη και να προσδώσει οφέλη για την υγεία. Από την άλλη, η επιστήμη δεν είναι εύκολο πάντα να απαντήσει μόνο καταφατικά ή αρνητικά σχετικά με τις βλάβες και τα οφέλη και η διαιτολόγος Shyla Cadogan επιχειρεί να καταρρίψει τους πιο γνωστούς μύθους.

Πώς απέκτησε ο καφές κακή φήμη;

Το 1991, ο καφές ταξινομήθηκε ως καρκινογόνος της ομάδας 2Β, πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Παρόλα αυτά, επειδή η διαπίστωση αυτή βασίστηκε σε ελλιπή στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, αναιρέθηκε.

Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε καφεΐνη έχει αποτελέσει πεδίο ανησυχίας. Ως ουσία, η καφεΐνη επηρεάζει το νευρικό σύστημα διεγείροντας τον οργανισμό. Σε γενικές γραμμές, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να εντείνει τη νευρικότητα και το άγχος. Αν μάλιστα πιείτε καφέ αργά το βράδυ, είναι πιθανό να μείνετε ξύπνιοι για μεγαλύτερο διάστημα ή να ξυπνήσετε με στομαχικές διαταραχές. Αντίστοιχα, η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την κορτιζόλη στο σώμα, την ορμόνη του στρες, που είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα το πρωί.

Παρόλα αυτά, η ανοχή στην καφεΐνη επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η ηλικία ή ο δείκτης μάζας σώματος.

Τα οφέλη του καφέ

Όταν ο καφές περιέχει ελάχιστη ή και καθόλου ζάχαρη, προάγει σημαντικά την υγεία. Ο καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, καθώς και σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως η ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), η νιασίνη (βιταμίνη Β3), το μαγνήσιο και το κάλιο. Επιπλέον, περιέχει φαινολικές ενώσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και την αρτηριακή πίεση. Ορισμένες έρευνες έχουν αποδείξει επίσης οφέλη στο ήπαρ, ιδίως στην περίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου.

Το κυριότερο, όμως, πλεονέκτημα που αποκομίζετε από τη συχνή κατανάλωση καφέ είναι οι ποσότητες ενέργειας. Πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τον καφέ ως ενισχυτή απόδοσης, ενώ σύμφωνα με έρευνες η κατανάλωση καφέ πριν από την προπόνηση μπορεί να βοηθήσει στην αντοχή και να μειώσει την κόπωση. Αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας, ο καφές μειώνει το αίσθημα της κούρασης και χαρίζει ενέργεια.

Υπάρχουν και ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι, εάν πιούμε καφέ λίγο αργότερα από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, θα επωφεληθούμε περισσότερο ενεργειακά, καθώς το σώμα έχει λιγότερη κορτιζόλη, σε σχέση με την ώρα αφύπνισης.

Συμπερασματικά, η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν έχει συσχετιστεί με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία. Τουναντίον, μπορεί να συμβάλει θετικά στη συνολική υγεία.

