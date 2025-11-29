Το φαινόμενο Adel παρέλυσε τη Θάσο, συγκλονιστικές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ποταμιά έχουν ξηλωθεί δρόμοι μέσα στο χωριό και έχουν πλημμυρίσει σπίτια

Το φαινόμενο Adel παρέλυσε τη Θάσο, συγκλονιστικές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ
29 Νοέ. 2025 12:31
Pelop News

Πολύ δύσκολες ώρες περνά η Θάσος, η οποία δοκιμάζεται από το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel με τα προβλήματα να είναι πολλά.

Σαντορίνη: Καταστροφικό πέρασμα από την κακοκαιρία Adel ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία Adel ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) την επέλασή της στην Θάσο προκαλώντας καταστροφές.

Στην Ποταμιά της Θάσου έχουν ξηλωθεί δρόμοι μέσα στο χωριό και έχουν πλημμυρίσει σπίτια, επί το πλείστον ισόγεια και αποθήκες. Προβλήματα υπάρχουν και στην περιοχή Παναγιά.

Το νησί δέχτηκε μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, με την Ποταμιά να έχει χτυπηθεί σφοδρά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Πολλές είναι οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτόματου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.


Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου», ενώ επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.

