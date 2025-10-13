Το κλειδί για την ειρήνη ήταν η μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με τη Χαμάς

Πρόκειται για μία άτυπη αλλά καθοριστική συνάντηση την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετικά στελέχη της Χαμάς φαίνεται πως έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών που επικαλείται το Axios.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στο Σαρμ ελ-Σέιχ, έπειτα από προσωπική έγκριση του προέδρου Τραμπ προς τον Στιβ Γουίτκοφ και τον στενό του συνεργάτη, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες έλαβαν την εντολή να προχωρήσουν σε απευθείας επαφή με τη Χαμάς, εφόσον κάτι τέτοιο κρινόταν απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Μία από τις βασικές δυσκολίες που καθυστερούσαν τη διαδικασία ήταν ο φόβος των ηγετών της Χαμάς ότι το Ισραήλ θα επανεκκινούσε τον πόλεμο μόλις απελευθερώνονταν οι όμηροι. Για να αρθεί αυτό το εμπόδιο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ανέλαβαν να διαβεβαιώσουν προσωπικά τους εκπροσώπους της οργάνωσης ότι ο Τραμπ δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, εφόσον η Χαμάς τηρούσε τους όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 11 τοπική ώρα, οι Καταριανοί μεσολαβητές επισκέφθηκαν τον Γουίτκοφ στο ξενοδοχείο Four Seasons. Όπως ανέφεραν, οι διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο και πρότειναν να γίνει απευθείας συνάντηση με τους ηγέτες της Χαμάς. «Αν τους συναντήσετε και τους δώσετε το χέρι, θα υπάρξει συμφωνία», φέρεται να είπε ένας ανώτερος Καταριανός αξιωματούχος.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο απεσταλμένοι μπήκαν σε μια άλλη βίλα του θερέτρου, όπου τους περίμεναν οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ανώτεροι Καταριανοί αξιωματούχοι και τέσσερις κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος είχε επιβιώσει από απόπειρα ισραηλινού πλήγματος στη Ντόχα τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Γουίτκοφ είπε στους αξιωματούχους της Χαμάς ότι οι όμηροι είχαν πλέον καταστεί «περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα» και ότι είχε έρθει η ώρα να ξεκινήσει η πρώτη φάση της συμφωνίας και να «επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων».

Ο αλ-Χάγια ρώτησε αν μετέφεραν μήνυμα από τον Τραμπ. «Το μήνυμα του προέδρου είναι πως θα τύχετε δίκαιης μεταχείρισης και πως υποστηρίζει πλήρως και τα 20 σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου» απάντησε ο Γουίτκοφ.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, οι ηγέτες της Χαμάς συνομίλησαν ξεχωριστά με τους μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, επέστρεψε με τους Τούρκους και Καταριανούς ομολόγους του, ανακοινώνοντας: «Με βάση όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, έχουμε συμφωνία».

Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη απευθείας επαφή της κυβέρνησης Τραμπ με τη Χαμάς.

