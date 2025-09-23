Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στέλνει νέο μήνυμα σήμερα, Τρίτη (23/9/2025), στους θαυμαστές του από το TikTok, ανεβάζοντας ακόμα ένα βίντεο με εκείνον να τραγουδάει ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του το «Ανήκω σε μένα», του οποίου μάλιστα έχει αλλάξει και τους στοίχους καθώς όπως λέει «άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα».

Με την ερμηνεία ενός υπέροχου τραγουδιού γεμάτο νόημα, σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει με τις δικαστικές διαμάχες με την οικογένεια του, έκανε την εμφάνιση του και σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media επισημαίνοντας μάλιστα στην αρχή του βίντεο την διαφορά ανάμεσα στην μοναξιά και την μοναχικότητα στέλνοντας ακόμα ένα μήνυμα στους θαυμαστές του, ότι δεν νοιώθει μόνος.

Εδώ και λίγο καιρό έχει αλλάξει τους στοίχους του τραγουδιού του μάλιστα, το οποίο ενώ στην κανονική του μορφή χρησιμοποιεί την λέξη μοναξιά, ο Μαζωνάκης την αντικατέστησε με την λέξη μοναχικότητα.



Ο ίδιος είχε αποκαλύψει παλαιότερα ότι δεν νοιώθει μοναξιά αλλά έχει «επιλεκτική μοναχικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι για την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει έξω από τις δικαστικές αίθουσες: «Ήρθα να καταθέσω μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ.

Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση το να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



