Το Ντουμπρόβνικ πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία!

Στην Αδριατική Θάλασσα τα ισχυρά ρεύματα μετέφεραν στην ακτή του Ντουμπρόβνικ της Κροατίας μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, κυρίως από την Αλβανία, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Δύο από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία της πόλης, η παραλία Μπάνιε και η Παλιά Πόλη, κατακλύστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τεράστια ποσότητα απορριμμάτων που ξέβρασε η θάλασσα, γράφουν οι New York Times. Χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα.

Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που εντοπίστηκαν, τα περισσότερα σκουπίδια είναι από την Αλβανία, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές που οργάνωσαν εκστρατεία καθαρισμού. Καθώς η Αδριατική είναι κλειστή θάλασσα, τα προβλέψιμα ρεύματά της βοηθούν στη χαρτογράφηση της πορείας των απορριμμάτων.

Το πρόβλημα είναι παλιό, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα που επισημαίνει ότι εδώ και χρόνια οι νοτιάδες στην Αδριατική ξεβράζουν τόνους απορριμμάτων στις ακτές του Ντουμπρόβνικ. Οι ντόπιοι έχουν δει μάλιστα και ζώα…

Ειδικά τα πλαστικά είναι κρίσιμο ζήτημα για την πόλη των μόλις 42.000 κατοίκων και των 4,5 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων τουριστών ετησίως. Το 2020 το Ντουμπρόβνικ υπέγραψε μάλιστα και δέσμευση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων.

Εν τω μεταξύ, η Κροατία δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, επειδή «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα». Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προσφέρει μάλιστα και οικονομική βοήθεια για τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα.

Βλέπουμε όσα επιπλέουν, αλλά ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό βυθίζεται και παραμένει στον πυθμένα, προσθέτουν οι κροατικές Αρχές.

