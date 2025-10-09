Τι σημαίνει το «όχι» της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

Από την πλευρά της η Χαμάς απέρριψε σήμερα (09.10.2025) το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και την εκεχειρία στον πόλεμο με το Ισραήλ και την οργάνωση.

Πανηγύρια από Τραμπ για Γάζα: «Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα ανοικοδομηθεί»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε την Πέμπτη στον τηλεοπτικό σταθμό Al Araby με έδρα το Κατάρ ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση απορρίπτει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύσταση ενός προσωρινού «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει τη διοίκηση της Γάζας, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν νωρίτερα σήμερα σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατού

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, στο οποίο βασίστηκαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο από μια μεταβατική αρχή υπό την ηγεσία ενός συμβουλίου με επικεφαλής τον Τραμπ.

«Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα το δεχόταν αυτό. Όλες οι φατρίες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», δήλωσε ο Χαμντάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby.

Η επιτροπή εποπτείας που οραματίζεται ο Τραμπ, η οποία θα είναι τεχνοκρατική και απολιτική και υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει μεταξύ των μελών της τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

Αυτό το συμβούλιο θα διαχειρίζεται επίσης τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, σύμφωνα με το σχέδιο.

«Κανείς δεν θα δεχόταν την επιστροφή στην εποχή των εντολών και του αποικιοκρατισμού», δήλωσε ο Χαμντάν.

Τα βασικά σημεία σχετικά με το μέλλον της Γάζας παραμένουν προς επίλυση.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία για τη Γάζα να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και η κυβέρνησή του έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν μια τέτοια κίνηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια προσωρινή τεχνοκρατική και απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



