Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Τουρκία και τη Γερμανία περνά πλέον στην αίθουσα του δικαστηρίου, με το κατηγορητήριο να αποδίδει τον θάνατο της οικογένειας σε έκθεση σε ιδιαίτερα τοξικό αέριο μετά από απεντόμωση ξενοδοχείου.

21 Απρ. 2026 17:49
Pelop News

Στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο τεσσάρων μελών της τουρκογερμανικής οικογένειας Μποτσέκ, που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν τον περασμένο Νοέμβριο. Στο εδώλιο βρίσκονται έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους εργαζόμενοι του ξενοδοχείου και άτομα που συνδέονται με την εταιρεία απεντόμωσης.

Σύμφωνα με το Associated Press, η οικογένεια διέμενε στο Harbour Suites Old City Hotel, στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όταν παρουσίασε συμπτώματα όπως ναυτία και εμετούς. Τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν πρώτα στις 13 Νοεμβρίου 2025, ακολούθησε η μητέρα στις 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας στις 17 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αρχικά είχε αποδοθεί σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση, καθώς η οικογένεια είχε φάει σε τουριστική περιοχή της πόλης. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση και η πορεία της έρευνας οδήγησαν αλλού. Όπως μετέδωσε το AP, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια εκτέθηκε σε αέριο φωσφίνης, το οποίο προήλθε από χρήση του ιδιαίτερα τοξικού χημικού aluminum phosphide κατά τη διάρκεια απεντόμωσης για κοριούς στο ξενοδοχείο.

Το κατηγορητήριο αποδίδει σοβαρές ευθύνες στους εμπλεκόμενους, κάνοντας λόγο για παραλείψεις και ακατάλληλη χρήση του εντομοκτόνου σε κατοικημένο χώρο. Σύμφωνα με το AP, στους κατηγορούμενους αποδίδονται μεταξύ άλλων η χρήση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μιας ουσίας που δεν θεωρείται κατάλληλη για χώρους διαμονής. Επιπλέον, αναφέρεται ότι υπήρξε και καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Η εισαγγελία ζητά για τους πέντε από τους έξι κατηγορούμενους ποινές που φτάνουν έως και τα 22 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξης, για κατηγορίες που αντιστοιχούν σε βαριά αμέλεια με πολλαπλές απώλειες ζωών. Για τον έκτο κατηγορούμενο ζητείται ποινή έως 15 έτη για απλή αμέλεια. Το εύρος των ποινών που ζητούνται αποτυπώνει και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές την υπόθεση.

Στην έναρξη της δίκης παρευρέθηκαν και συγγενείς των θυμάτων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στην Τουρκία για τα πρότυπα ασφαλείας στα ξενοδοχεία και για τον έλεγχο των εταιρειών απεντόμωσης. Το AP σημειώνει μάλιστα ότι, μετά το περιστατικό, αναδείχθηκαν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις δηλητηρίασης στην ίδια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, κάτι που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανά κενά στην εποπτεία.

Η δίκη αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο της οικογένειας, αλλά και το αν η υπόθεση θα οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους και αλλαγές στις προδιαγραφές ασφάλειας για καταλύματα και υπηρεσίες απεντόμωσης στην Τουρκία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 Τρεις νεκροί σε άσκηση στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη οβίδας μέσα σε τανκ ΒΙΝΤΕΟ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ