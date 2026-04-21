Στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο τεσσάρων μελών της τουρκογερμανικής οικογένειας Μποτσέκ, που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν τον περασμένο Νοέμβριο. Στο εδώλιο βρίσκονται έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους εργαζόμενοι του ξενοδοχείου και άτομα που συνδέονται με την εταιρεία απεντόμωσης.

Σύμφωνα με το Associated Press, η οικογένεια διέμενε στο Harbour Suites Old City Hotel, στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όταν παρουσίασε συμπτώματα όπως ναυτία και εμετούς. Τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν πρώτα στις 13 Νοεμβρίου 2025, ακολούθησε η μητέρα στις 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας στις 17 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αρχικά είχε αποδοθεί σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση, καθώς η οικογένεια είχε φάει σε τουριστική περιοχή της πόλης. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση και η πορεία της έρευνας οδήγησαν αλλού. Όπως μετέδωσε το AP, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια εκτέθηκε σε αέριο φωσφίνης, το οποίο προήλθε από χρήση του ιδιαίτερα τοξικού χημικού aluminum phosphide κατά τη διάρκεια απεντόμωσης για κοριούς στο ξενοδοχείο.

Το κατηγορητήριο αποδίδει σοβαρές ευθύνες στους εμπλεκόμενους, κάνοντας λόγο για παραλείψεις και ακατάλληλη χρήση του εντομοκτόνου σε κατοικημένο χώρο. Σύμφωνα με το AP, στους κατηγορούμενους αποδίδονται μεταξύ άλλων η χρήση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μιας ουσίας που δεν θεωρείται κατάλληλη για χώρους διαμονής. Επιπλέον, αναφέρεται ότι υπήρξε και καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Η εισαγγελία ζητά για τους πέντε από τους έξι κατηγορούμενους ποινές που φτάνουν έως και τα 22 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξης, για κατηγορίες που αντιστοιχούν σε βαριά αμέλεια με πολλαπλές απώλειες ζωών. Για τον έκτο κατηγορούμενο ζητείται ποινή έως 15 έτη για απλή αμέλεια. Το εύρος των ποινών που ζητούνται αποτυπώνει και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές την υπόθεση.

Στην έναρξη της δίκης παρευρέθηκαν και συγγενείς των θυμάτων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στην Τουρκία για τα πρότυπα ασφαλείας στα ξενοδοχεία και για τον έλεγχο των εταιρειών απεντόμωσης. Το AP σημειώνει μάλιστα ότι, μετά το περιστατικό, αναδείχθηκαν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις δηλητηρίασης στην ίδια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, κάτι που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανά κενά στην εποπτεία.

Η δίκη αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο της οικογένειας, αλλά και το αν η υπόθεση θα οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους και αλλαγές στις προδιαγραφές ασφάλειας για καταλύματα και υπηρεσίες απεντόμωσης στην Τουρκία.

