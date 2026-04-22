Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην κυβερνήτης για συγκάλυψη σε υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην Τουρκία γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης της φοιτήτριας Γκιουλιστάν Ντόκου, καθώς δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του πρώην κυβερνήτη της επαρχίας Τούντζελι, Τουντζάι Σονέλ.

Ο Σονέλ, που συνελήφθη το βράδυ της 21ης Απριλίου, κατηγορείται για «καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος», με τις αρχές να τον θεωρούν ύποπτο για συγκάλυψη της εμπλοκής του γιου του στην υπόθεση που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και έξι χρόνια.

Αναζωπύρωση της έρευνας μετά από μαρτυρία

Η υπόθεση της Γκιουλιστάν Ντόκου, η οποία αγνοείται από τις 5 Ιανουαρίου 2020, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο έπειτα από νέα κατάθεση ανώνυμου μάρτυρα. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τους ερευνητές σε υποψίες ότι η 21χρονη φοιτήτρια υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης και στη συνέχεια δολοφονήθηκε.

Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί από τις 14 Απριλίου, μεταξύ των οποίων και ο γιος του πρώην κυβερνήτη, Μουσταφά Τουρκάι Σονέλ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Kahraman başsavcı ilk kez görüntülendi. Gülistan Doku cinayetinde vali Tuncay Sonel'i tutuklatan Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi.

Καταγγελίες για συγκάλυψη στοιχείων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε από τον σωματοφύλακα του πατέρα του να εξαφανίσει τη σορό της φοιτήτριας. Παράλληλα, συνελήφθη αστυνομικός που κατηγορείται ότι διέγραψε δεδομένα από την κάρτα SIM της.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και πρώην αρχίατρος νοσοκομείου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να διέγραψε ιατρικό φάκελο που αποδείκνυε ότι η φοιτήτρια είχε υποβληθεί σε εξετάσεις λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της.

Οργή στην κοινωνία και κινητοποιήσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Τούντζελι, αλλά και ευρύτερα στην Τουρκία, με φεμινιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης από τις αρχές.

Η οργάνωση Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες κατηγόρησε ανοιχτά το κράτος για αδράνεια και συγκάλυψη, δηλώνοντας: «Προστατεύετε τους δολοφόνους εδώ και έξι χρόνια. Θα λογοδοτήσετε στο όνομα της Γκιουλιστάν».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας οργάνωσης, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025, ενώ άλλες 297 περιπτώσεις θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση.

Παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δεσμεύτηκε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος.

«Η έρευνα θα διεξαχθεί μέχρι τέλους με αποφασιστικότητα, όποιες και αν είναι οι συνέπειες», ανέφερε, επιχειρώντας να απαντήσει στις αυξανόμενες πιέσεις της κοινής γνώμης.

Υπόθεση με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς αγγίζει ζητήματα λειτουργίας των θεσμών, εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και προστασίας των γυναικών στην Τουρκία, με την κοινωνική πίεση να εντείνεται για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών.

