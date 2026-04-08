Τρίκαλα: 3 χρόνια φυλάκιση σε 33χρονο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο

Το δικαστήριο του επέβαλε 2+2 χρόνια για κάθε πράξη (ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο), τα οποία συμπτύχθηκαν σε τρία συνολικά. Παρά το λευκό ποινικό του μητρώο, ο άνδρας οδηγήθηκε στη φυλακή για τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τον νέο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

08 Απρ. 2026 20:24
Pelop News

Ποινή κάθειρξης τριών ετών επέβαλε το δικαστήριο σε έναν 33χρονο από τα Τρίκαλα, ο οποίος το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας χτύπησε τη σύζυγό του και απείλησε με καραμπίνα τον κουνιάδο του, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.

Το περιστατικό

Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ο 33χρονος βρέθηκε στην οδό Βασιλέως Τσιτσάνη κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, η οποία αποδείχθηκε κλεμμένη, και φώναζε ότι θα σκοτώσει τον κουνιάδο του, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και οδηγούς.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Ασφάλειας Τρικάλων ήταν καθοριστική. Με ψυχραιμία και συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χωρίς τραυματισμούς, ενώ η καραμπίνα κατασχέθηκε και ο άνδρας συνελήφθη.

Εντάσεις εντός οικογένειας

Μετά τη σύλληψη, η σύζυγος του 33χρονου υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, ολοκληρώνοντας τη νομική διαδικασία που οδήγησε στην καταδίκη του.

Το περιστατικό στα Τρίκαλα αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της άμεσης επέμβασης των αρχών και της εφαρμογής των νόμων για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

