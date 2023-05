Βρυξέλλες: Οι σεναριογράφοι συμπαρίστανται στους συναδέλφους τους που απεργούν στις ΗΠΑ – Ποια τα αιτήματά τους

Σε ένδειξη αλληλεγγύης ευρωπαίοι σεναριογράφοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την ευρωπαϊκή έδρα της Ένωσης Κινηματογράφου Αμερικής (MPAA) στις Βρυξέλλες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τηνΈνωση Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) που πραγματοποιεί απεργία διαρκείας μετά από 15 χρόνια.

Στη χθεσινή διαμαρτυρία πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, η Τζένιφερ Ντέιβιντσον, πρόεδρος του Σωματείου Σεναριογράφων Ιρλανδίας και ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «Blasts From the Past», Χιου Φάρλεϊ.

FSE stands in solidarity with #WGAstrike ! #Screenwriters from several European #guilds protested today in front of the @MPAEurope headquarters in Brussels. #WGAStrong @WGAEast @WGAWest https://t.co/7SMbgNkkKI pic.twitter.com/LvLMvDNuKr

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Σεναριογράφων στην Ευρώπη (FSE), οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί ομοσπονδίες, σωματεία και ενώσεις σεναριογράφων που εργάζονται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσω σε όλη την Ευρώπη. Μέλη της είναι οι Ενώσεις Σεναριογράφων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

«Τι άλλο θα κάνεις όταν είσαι στις Βρυξέλλες με τόσες πολλές ενώσεις σεναριογράφων;» έγραψε η Τζένιφερ Ντέιβιντσον στο Twitter κοινοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο από τη συγκέντρωση.

What else are you going to do when you’re in Brussels with a bunch of writers guilds?! @ScreenwritersEU @WritersGuildIRL standing strong with @WGAWest #wgastrong #fsestrong pic.twitter.com/ojDhWW0VNQ

— Jennifer Davidson (@DavidsonJenn) May 11, 2023