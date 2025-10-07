Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια η τιμή του χρυσού – Άνοδος 50% φέτος

Οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και αμφισβητεί την ανεξαρτησία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια η τιμή του χρυσού - Άνοδος 50% φέτος
07 Οκτ. 2025 16:51
Pelop News

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ την Τρίτη, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες ωθούν τους επενδυτές προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και αμφισβητεί την ανεξαρτησία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου στηρίζεται σε ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η Goldman Sachs, που από καιρό έχει bullish στάση για το χρυσό, δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο για το πολύτιμο μέταλλο να ανέβει ακόμη υψηλότερα από τις προβλέψεις της, επικαλούμενη το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών.

Οι εκπληκτικά ισχυρές εισροές σε ETFs που υποστηρίζονται από ράβδους χρυσού έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, ανέφεραν αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Νταν Στρίβεν, σε πρόσφατη έρευνα. Η δυνατότητα των ιδιωτών επενδυτών να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε χρυσό παρουσιάζει ένα «σημαντικό κίνδυνο αύξησης» των προβλέψεών τους για 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για τα μέσα του 2026 και 4.300 δολάρια ανά ουγγιά για το τέλος του επόμενου έτους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η τράπεζα δήλωσε πρόσφατα ότι ο χρυσός μπορεί να πλησιάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, αν καταγράψει εισροές από μόλις το 1% της ιδιωτικής αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ
19:34 Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα
19:23 Καιρός (8/10/2025): Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει!
19:11 Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!
19:00 Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
18:58 Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα
18:50 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε
18:44 Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ
18:35 «Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
18:28 Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
18:15 σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»
18:15 Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!
18:11 Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»: Η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025
18:00 Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
17:53 Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
17:34 Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών
17:30 Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
17:24 Χαμός! Αυτή είναι η 13χρονη που αποβλήθηκε γιατί φορούσε πλαστικά σκουλαρίκια!
17:16 Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα – Τι τους είπε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ