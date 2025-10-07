Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια η τιμή του χρυσού – Άνοδος 50% φέτος

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ την Τρίτη, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες ωθούν τους επενδυτές προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και αμφισβητεί την ανεξαρτησία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου στηρίζεται σε ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η Goldman Sachs, που από καιρό έχει bullish στάση για το χρυσό, δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο για το πολύτιμο μέταλλο να ανέβει ακόμη υψηλότερα από τις προβλέψεις της, επικαλούμενη το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών.

Οι εκπληκτικά ισχυρές εισροές σε ETFs που υποστηρίζονται από ράβδους χρυσού έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, ανέφεραν αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Νταν Στρίβεν, σε πρόσφατη έρευνα. Η δυνατότητα των ιδιωτών επενδυτών να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε χρυσό παρουσιάζει ένα «σημαντικό κίνδυνο αύξησης» των προβλέψεών τους για 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για τα μέσα του 2026 και 4.300 δολάρια ανά ουγγιά για το τέλος του επόμενου έτους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η τράπεζα δήλωσε πρόσφατα ότι ο χρυσός μπορεί να πλησιάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, αν καταγράψει εισροές από μόλις το 1% της ιδιωτικής αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

