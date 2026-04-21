Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε την Τρίτη σε κλίμα επιφυλακτικότητας και έντονων εναλλαγών, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην ανάγκη για τεχνική αντίδραση και στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να εκπέμπει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αναιμικό rebound, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικά με οριακή άνοδο 0,04% στις 2.260,67 μονάδες, έπειτα από συνεχείς αλλαγές προσήμου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το ημερήσιο εύρος έφτασε σχεδόν τις 18 μονάδες, με χαμηλό στις 2.254,83 και υψηλό στις 2.272,75 μονάδες.

Η εικόνα της αγοράς μαρτυρούσε καθαρά νευρικότητα. Οι αγοραστές κατάφεραν να επικρατήσουν μόνο στο τέλος, δίνοντας μια μικρή ανάσα μετά τη χθεσινή πτώση, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά το εύθραυστο κλίμα. Ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάντως με ισχυρά κέρδη σε μηνιαία βάση, καθώς μέσα στον Απρίλιο κινείται περίπου στο +9,5%, ενώ η απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώνεται κοντά στο +6,6%.

Με άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Ισχνή επικράτηση των αγοραστών στο ταμπλό

Στο ταμπλό, οι τράπεζες επιχείρησαν να απορροφήσουν μέρος των χθεσινών ισχυρών απωλειών και έκλεισαν με ήπια άνοδο, προσφέροντας την πιο ουσιαστική στήριξη στη συνεδρίαση. Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 0,5%, με την Eurobank, την Εθνική και την Alpha Bank να ολοκληρώνουν τη μέρα σε θετικό έδαφος, ενώ η Πειραιώς έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Ξεχώρισε και η CrediaBank, η οποία κινήθηκε εντονότερα ανοδικά και βρέθηκε μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών του κλάδου.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ κινήθηκε πάνω από το +2% και έκλεισε στην περιοχή των 18,3 ευρώ, σε υψηλό τετραετίας, με ώθηση από την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Morgan Stanley. Ισχυρή αντίδραση κατέγραψε και η Motor Oil, ενώ θετική ήταν και η εικόνα της ΕΥΔΑΠ, η οποία έκλεισε στα 9,45 ευρώ, σε νέο υψηλό δωδεκαετίας. Κέρδη σημείωσαν επίσης η HELLENiQ ENERGY, η ElvalHalcor και η Titan.

Στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει το προηγούμενο διάστημα. Η Coca-Cola HBC βρέθηκε στο στόχαστρο ρευστοποιήσεων, ενώ απώλειες εμφάνισαν και η Jumbo με τη Metlen. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχώρισαν ο ΑΔΜΗΕ και η Intracom Holdings, ενώ στον αντίποδα πιέστηκαν η Κρι Κρι και η Euronext Athens.

Η συνολική εικόνα έδειξε ότι οι αγοραστές είχαν μεν την τελευταία λέξη, αλλά χωρίς αποφασιστικότητα. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 181,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ένδειξη ότι το ενδιαφέρον παρέμεινε μεν ενεργό, αλλά όχι αρκετό ώστε να δώσει πιο καθαρή κατεύθυνση στην αγορά.

Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή

Το βασικό βάρος για το επενδυτικό κλίμα παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από το μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν. Οι αγορές κινούνται σε μια ζώνη αυξημένης νευρικότητας, καθώς η εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της και οι τελευταίες πληροφορίες από την Ουάσινγκτον δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας πως αν οι συνομιλίες δεν έχουν αποτέλεσμα, οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Την ίδια στιγμή, το ενδεχόμενο νέου γύρου επαφών στο Πακιστάν παραμένει ανοιχτό, αλλά χωρίς βεβαιότητα για την έκβασή του.

Αυτή ακριβώς η διπλή εικόνα, δηλαδή ελπίδα για διπλωματική διέξοδο αλλά και φόβος για νέα ανάφλεξη, κρατά τους επενδυτές σε στάση άμυνας. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την αγορά ενέργειας και, κατ’ επέκταση, για τη χρηματιστηριακή ψυχολογία διεθνώς. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποφεύγουν να πάρουν καθαρές θέσεις, καθώς τα μηνύματα από τις δύο πλευρές παραμένουν αντικρουόμενα και η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες.

Στο επίκεντρο εταιρικές εξελίξεις και αποτελέσματα

Στο εσωτερικό μέτωπο, η αγορά είχε παράλληλα στραμμένο το βλέμμα της και σε εταιρικά γεγονότα. Στις 18:00 ήταν προγραμματισμένη η τακτική γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, με βασικά θέματα την έγκριση διανομής ποσού 494 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών έως 22,5 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της τράπεζας.

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των 0,05 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν η Παπουτσάνης, με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου. Παράλληλα, στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά μεγέθη της περσινής χρήσης, ενώ ακολουθούν η Qualco, η E.In.S. και η Λανακάμ. Αύριο παίρνουν σειρά η Κρι Κρι, η Real Consulting, η Ευρώπη Holdings, η Πλαστικά Κρήτης και η Alumil.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απριλίου, όταν η Standard & Poor’s θα ανακοινώσει την αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία, την οποία σήμερα διατηρεί στο BBB με σταθερές προοπτικές.

Wall Street και Ευρώπη σε διαφορετικό βηματισμό

Στο εξωτερικό, η Wall Street επιχείρησε ήπια αντίδραση, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά μετά το τέλος του ανοδικού σερί του Nasdaq. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς η αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένει πιο έντονη στη Γηραιά Ήπειρο, ειδικά λόγω της εγγύτητας με το ενεργειακό και γεωπολιτικό ρίσκο της περιοχής.

Το συμπέρασμα της ημέρας για τη Λεωφόρο Αθηνών είναι σαφές: η αγορά προσπάθησε να ανακτήσει ισορροπία μετά τους κραδασμούς, αλλά η αντίδραση παρέμεινε εύθραυστη. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν, η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και το ταμπλό να συνεχίσει να κινείται περισσότερο με όρους άμυνας παρά πραγματικής επενδυτικής αυτοπεποίθησης.

