Υπέρ της πώλησης του κατασχεμένου ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου σε ευάλωτες χώρες ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Κατά την ακρόασή του σε επιτροπή της Γερουσίας, ο Μπέσεντ ανέφερε πως τα αιτήματα διατύπωσαν επιχειρηματικοί ηγέτες από περίπου 10 χώρες στη διάρκεια της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

22 Απρ. 2026 21:09
Pelop News

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, ελήφθη κατόπιν αιτημάτων από ευάλωτες χώρες οι οποίες έχουν περιέλθει σε δεινή θέση από τις ελλείψεις που καταγράφονται εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σχολίασε επίσης τις εκτιμήσεις πως το Ιράν κέρδισε πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της αναστολής κυρώσεων, κάνοντας λόγο για «μυθεύματα», χωρίς όμως να παραθέσει άλλα στοιχεία.

