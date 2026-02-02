Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις ΒΙΝΤΕΟ

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού έξω από τη Λάρισα, στο τμήμα από την Πηνειάδα έως το Κουτσόχερο.

Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε την πλημμύρα εκτεταμένων αγροτικών εκτάσεων, με καλλιέργειες να βρίσκονται κάτω από το νερό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για το μέγεθος των ζημιών.

Η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς, καθώς παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων προβλημάτων εφόσον συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



