Υπουργείο Παιδείας: Ανακαίνιση 220 σχολικών μονάδων το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στην εντατικοποίηση των εργασιών για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να ανακοινώνει την ανακαίνιση 220 σχολείων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και έρχονται ως συνέχεια της δραστηριότητας του 2025, έτος κατά το οποίο υλοποιήθηκαν έργα σε περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την Υπουργό, οι έλεγχοι και οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τους δήμους και τα συναρμόδια υπουργεία, με κύριο μέλημα την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ενίσχυση Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι:

Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Από τη νέα σχολική χρονιά, τα ζωντανά (live) μαθήματα θα επεκταθούν και στην Α’ και Β’ Λυκείου, συμπληρώνοντας το ήδη υπάρχον ασύγχρονο υλικό που καλύπτει τις τάξεις από την Ε’ Δημοτικού.

Η Ελλάδα εκπαιδευτικός κόμβος

Αναφορικά με την ίδρυση τμημάτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, η Υπουργός σημείωσε πως η ΕΘΑΑΕ βρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για την έκδοση αδειών λειτουργίας. Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε τη στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα διεθνής εκπαιδευτικός πόλος, εκμεταλλευόμενη τη σταθερότητα που εκπέμπει η χώρα σε μια γεωπολιτικά ταραχώδη περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



