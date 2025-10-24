Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»

Σαφές μήνυμα ενότητας και πολιτικής συνέχειας με τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, σε σημερινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να παραμείνει «πολιτικά και ψυχολογικά κοντά» στον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο ERT News Radio 105,8, ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «σωστή» τη στρατηγική του κόμματος, εξηγώντας πως η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας επιβεβαίωσε ότι οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα «πρέπει να είναι κοντινές και συγκλίνουσες».

«Είναι αυτονόητο, για την ευρύτερη ενότητα στον χώρο της αριστεράς, να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι, καθώς έχουμε κοντινές πολιτικές θέσεις», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν προβλέπει ζητήματα που «στο ορατό μέλλον θα μας χωρίσουν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο κόσμος που έχει παραμείνει στο κόμμα δεν επιθυμεί διαστάσεις, διαιρέσεις ή πολυκερματισμό, αλλά επιζητά σταθερότητα και συνεργασία εντός του προοδευτικού χώρου.

Αναφερόμενος τέλος στην πρόσφατη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξέφρασε αντίθεση στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε πως «είναι σεβαστή η θέση του, αλλά διαφορετική από αυτή που έχει το κόμμα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



