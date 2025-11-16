Ζελένσκι: «Συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο»-Δείτε το πρόγραμμα

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την Αθήνα. Πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα. Στις 13:45 θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου

Ζελένσκι: «Συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο»-Δείτε το πρόγραμμα
16 Νοέ. 2025 10:58
Pelop News

«Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες», ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις»

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Στην Ελλάδα σήμερα ο Ζελένσκι-«Αστακός» η Αθήνα και απαγορεύσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12. Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα. Στις 13:45 θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο αλλά και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

