ΖΩΝΤΑΝΑ Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, οι Άγιοι Τόποι υποδέχονται και πάλι πιστούς για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, αλλά με αυστηρούς ελέγχους, περιορισμένη πρόσβαση και εμφανώς μειωμένη παρουσία κόσμου. Η ατμόσφαιρα γύρω από τον Ναό της Αναστάσεως παραμένει βαριά, καθώς η θρησκευτική κορύφωση του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται φέτος υπό τη σκιά της σύγκρουσης και των έκτακτων μέτρων ασφαλείας στην περιοχή.

Η πρόσβαση στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως και στην Παλιά Πόλη γίνεται μόνο με ελέγχους και ειδικές άδειες, ενώ η ισραηλινή πλευρά έχει διατηρήσει αυστηρό επιχειρησιακό έλεγχο στην τελετή. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα πολύ πιο σφιχτή, πιο ελεγχόμενη και πολύ λιγότερο μαζική σε σχέση με άλλες χρονιές, όταν χιλιάδες πιστοί γέμιζαν τους γύρω δρόμους και τον περίβολο του Ναού.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στα Ιεροσόλυμα

Η ελληνική αποστολή έφτασε από το πρωί στο Ισραήλ και μετέβη οδικώς από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ για να παραστεί στην Τελετή Αφής. Για λόγους ασφαλείας, η αποστολή είναι περιορισμένη και συμμετέχουν μόνο τρία πρόσωπα: ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Μετά την τελετή, το Άγιο Φως θα παραδοθεί από τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ στην ελληνική αντιπροσωπεία.

Η τελετή του Αγίου Φωτός αποτελεί έτσι και φέτος ένα δύσκολο επιχειρησιακό εγχείρημα, όχι μόνο για λόγους θρησκευτικούς και συμβολικούς, αλλά και επειδή η μεταφορά του γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής. Αυτός είναι και ο λόγος που όλος ο σχεδιασμός έχει στηθεί με ακρίβεια, τόσο για την παρουσία στα Ιεροσόλυμα όσο και για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Πότε φτάνει το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πτήση που μεταφέρει το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, η άφιξη υπολογίζεται περίπου στις 18:30 και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διανομή του σε όλη τη χώρα. Η AEGEAN και η Olympic Air έχουν ανακοινώσει ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί από την Αθήνα σε 11 προορισμούς με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της ημέρας δεν πέφτει μόνο στην ίδια την τελετή, αλλά και στο αν θα τηρηθεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει εγκαίρως στους ναούς της χώρας πριν από την Αναστάσιμη Ακολουθία. Η ίδια διαδικασία έχει οργανωθεί και για την Κύπρο, όπου επίσης προβλέπεται ειδική μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Μια τελετή με λιγότερο κόσμο και περισσότερο βάρος

Η φετινή εικόνα από τα Ιεροσόλυμα δεν θυμίζει σε τίποτα την ανεμπόδιστη κοσμοσυρροή άλλων ετών. Ακόμη κι αν οι Άγιοι Τόποι άνοιξαν ξανά, η τελετή δεν γίνεται σε κανονικές συνθήκες. Γίνεται με σαφώς μικρότερη φυσική παρουσία, με ασφυκτικό έλεγχο και με ένα κλίμα που δεν αφήνει κανέναν να ξεχάσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες τελείται φέτος το πιο ισχυρό σύμβολο του Μεγάλου Σαββάτου.

Κι όμως, παρά τους περιορισμούς, η τελετή συνεχίζεται, η ελληνική αποστολή είναι εκεί και το Άγιο Φως παίρνει ξανά τον δρόμο για την Ελλάδα. Αυτό είναι τελικά και το βασικό μήνυμα της ημέρας: ότι ακόμη και μέσα σε ένα ασυνήθιστο και βαρύ περιβάλλον, η πιο φορτισμένη στιγμή του ορθόδοξου Πάσχα εξακολουθεί να πραγματοποιείται.

