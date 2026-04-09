Οι ημέρες του Πάσχα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με μετακινήσεις, οικογενειακά τραπέζια, ψήσιμο στην ύπαιθρο και αυξημένη κίνηση, όμως μαζί με τη γιορτινή διάθεση έρχονται κάθε χρόνο και κίνδυνοι που δεν πρέπει να υποτιμώνται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι η πρόληψη παραμένει η πιο ουσιαστική ασπίδα προστασίας.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, οι ειδικοί καλούν μικρούς και μεγάλους να δείξουν προσοχή σε βασικά σημεία της καθημερινότητας, από το ψήσιμο και τη διατροφή μέχρι την Ανάσταση και τις πασχαλινές μετακινήσεις.

Οι 7 βασικές οδηγίες για ασφαλές Πάσχα

1. Ψήσιμο με προσοχή

Το παραδοσιακό ψήσιμο πρέπει να γίνεται μόνο σε ανοιχτούς χώρους και με ιδιαίτερη προσοχή στη φωτιά, στα κάρβουνα και στα εύφλεκτα υλικά. Ο κίνδυνος για εγκαύματα ή ακόμη και για πυρκαγιά αυξάνεται σημαντικά όταν δεν λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας.

2. Ασφάλεια στο πασχαλινό τραπέζι

Η σωστή συντήρηση των τροφίμων και το καλό ψήσιμο κρεάτων και αυγών είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν τροφικές δηλητηριάσεις. Το πασχαλινό τραπέζι χρειάζεται φροντίδα όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην υγιεινή.

3. Προσοχή στην Ανάσταση και στις λαμπάδες

Κατά την Ανάσταση, οι λαμπάδες και τα κεριά απαιτούν μεγάλη προσοχή, ειδικά σε χώρους με συνωστισμό. Συνιστάται να τηρούνται αποστάσεις, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μικροατυχημάτων, εγκαυμάτων ή ανάφλεξης.

4. Μετακινήσεις χωρίς ρίσκο

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να φορούν ζώνη ασφαλείας ή κράνος και να μην καταναλώνουν αλκοόλ πριν από την οδήγηση. Η αυξημένη έξοδος των ημερών κάνει την υπευθυνότητα στον δρόμο ακόμη πιο σημαντική.

5. Μέτρο στη διατροφή

Μετά τη νηστεία, η επιστροφή στις ζωικές τροφές πρέπει να γίνεται σταδιακά και χωρίς υπερβολές. Η απότομη επιβάρυνση του οργανισμού με μεγάλες ποσότητες φαγητού μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις και να δυσκολέψει το πεπτικό σύστημα.

6. Μακριά από βεγγαλικά και κροτίδες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων, καθώς κάθε χρόνο προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς, κυρίως σε παιδιά και νέους. Πρόκειται για έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους των ημερών.

7. Αποφυγή συνωστισμού

Συνιστάται η επιλογή ανοιχτών χώρων και η τήρηση βασικών μέτρων προστασίας, ειδικά όταν υπάρχουν αυξημένες ιώσεις ή όταν στο περιβάλλον βρίσκονται άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η πρόληψη κάνει τη διαφορά

Το μήνυμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ότι το Πάσχα μπορεί να είναι γιορτινό και ξέγνοιαστο, αρκεί να συνοδεύεται από στοιχειώδη προσοχή και υπευθυνότητα. Ο σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους γύρω μας είναι η βάση για να κυλήσουν οι ημέρες χωρίς δυσάρεστα περιστατικά.

Σε μια περίοδο με τόσο έντονη κινητικότητα, η ασφάλεια δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι προϋπόθεση για να μείνουν από τις γιορτές μόνο όσα αξίζει να θυμόμαστε.

