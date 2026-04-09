ΑΑΔΕ: Λύση σε «μπλοκαρισμένες» αγοραπωλησίες δίνει η νέα ρύθμιση
Νέο πλαίσιο για μεταβιβάσεις ακινήτων με χρέη και κατασχέσεις
Μια σημαντική τομή στην αγορά ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το αναθεωρημένο πλαίσιο που επιτρέπει σε οφειλέτες του Δημοσίου να μεταβιβάζουν ακίνητα παρά την ύπαρξη κατασχέσεων. Η παρέμβαση στοχεύει στην αποδέσμευση χιλιάδων ακινήτων που παρέμεναν εκτός συναλλαγών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.[contaisu_summary]
Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Κεντρικό σημείο της ρύθμισης είναι το τίμημα της πώλησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας που είχε οριστεί κατά την κατάσχεση.
Σε περίπτωση που η κατάσχεση υπερβαίνει την πενταετία, απαιτείται νέα εκτίμηση από πιστοποιημένο ειδικό. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η αποδέσμευση, το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από άλλα βάρη ή διεκδικήσεις τρίτων.
Το σύστημα παρακράτησης
Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι μέρος των χρημάτων από την πώληση θα αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο μέσω του συμβολαιογράφου.
Το ποσοστό παρακράτησης ξεκινά από το 25% και διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.
Εάν η παρακράτηση καλύπτει ή υπερβαίνει το τίμημα, το σύνολο του ποσού της πώλησης καταβάλλεται στο Δημόσιο για την οριστική άρση της κατάσχεσης.
Εξαιρέσεις ισχύουν για οφειλές που είναι ήδη πλήρως διασφαλισμένες με εγγυήσεις.
Διέξοδος για τα κληρονομιαία ακίνητα
Η ρύθμιση δίνει οριστικό τέλος στο αδιέξοδο πολλών κληρονόμων που αδυνατούσαν να αποδεχθούν ή να πουλήσουν περιουσία λόγω αδυναμίας καταβολής του φόρου κληρονομίας. Πλέον, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της μεταβίβασης κατά τη στιγμή της υπογραφής των συμβολαίων.
Μείωση κόστους και γραφειοκρατίας
Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, η ΑΑΔΕ προχωρά σε απλοποίηση των διαδικασιών:
Κατάργηση τοπογραφικών: Δεν απαιτείται πλέον νέο διάγραμμα για ακίνητα εντός σχεδίου σε περιοχές με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν Κτηματολόγιο.
Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τα κτηματολογικά δεδομένα, επιταχύνοντας τις συναλλαγές.
