ΑΑΔΕ: Λύση σε «μπλοκαρισμένες» αγοραπωλησίες δίνει η νέα ρύθμιση

Νέο πλαίσιο για μεταβιβάσεις ακινήτων με χρέη και κατασχέσεις

09 Απρ. 2026 8:38
Pelop News

Μια σημαντική τομή στην αγορά ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το αναθεωρημένο πλαίσιο που επιτρέπει σε οφειλέτες του Δημοσίου να μεταβιβάζουν ακίνητα παρά την ύπαρξη κατασχέσεων. Η παρέμβαση στοχεύει στην αποδέσμευση χιλιάδων ακινήτων που παρέμεναν εκτός συναλλαγών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Κεντρικό σημείο της ρύθμισης είναι το τίμημα της πώλησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας που είχε οριστεί κατά την κατάσχεση.

Σε περίπτωση που η κατάσχεση υπερβαίνει την πενταετία, απαιτείται νέα εκτίμηση από πιστοποιημένο ειδικό. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η αποδέσμευση, το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από άλλα βάρη ή διεκδικήσεις τρίτων.

Το σύστημα παρακράτησης

Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι μέρος των χρημάτων από την πώληση θα αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο μέσω του συμβολαιογράφου.

  • Το ποσοστό παρακράτησης ξεκινά από το 25% και διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

  • Εάν η παρακράτηση καλύπτει ή υπερβαίνει το τίμημα, το σύνολο του ποσού της πώλησης καταβάλλεται στο Δημόσιο για την οριστική άρση της κατάσχεσης.

  • Εξαιρέσεις ισχύουν για οφειλές που είναι ήδη πλήρως διασφαλισμένες με εγγυήσεις.

Διέξοδος για τα κληρονομιαία ακίνητα

Η ρύθμιση δίνει οριστικό τέλος στο αδιέξοδο πολλών κληρονόμων που αδυνατούσαν να αποδεχθούν ή να πουλήσουν περιουσία λόγω αδυναμίας καταβολής του φόρου κληρονομίας. Πλέον, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της μεταβίβασης κατά τη στιγμή της υπογραφής των συμβολαίων.

Μείωση κόστους και γραφειοκρατίας

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, η ΑΑΔΕ προχωρά σε απλοποίηση των διαδικασιών:

  • Κατάργηση τοπογραφικών: Δεν απαιτείται πλέον νέο διάγραμμα για ακίνητα εντός σχεδίου σε περιοχές με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν Κτηματολόγιο.

  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τα κτηματολογικά δεδομένα, επιταχύνοντας τις συναλλαγές.

