Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη 40χρονη τράκαρε σε 14 αυτοκίνητα προσπαθώντας να παρκάρει

22 Μαρ. 2026 10:56
Pelop News

Συνελήφθη στις 01:00 τα ξημερώματα 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της προκάλεσε διαδοχικές συγκρούσεις με 14 σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Μεσσηνίας, Κανδάνου, Τρικάλων και Καλαμών, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

