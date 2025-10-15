Αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ: Διαγραφή φοιτητών για αδικήματα και παραπτώματα

Με νέο θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική ευθύνη φοιτητών, το Υπουργείο Παιδείας εισάγει αυστηρότερες κυρώσεις και σαφή χρονικά όρια για την εκδίκαση παραπτωμάτων στα πανεπιστήμια, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αντιμετώπιση της ανομίας εντός των ΑΕΙ.

Αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ: Διαγραφή φοιτητών για αδικήματα και παραπτώματα
15 Οκτ. 2025 14:28
Pelop News

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την πειθαρχική ευθύνη των φοιτητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το οποίο καθιερώνει αυστηρότερες ποινές και ενιαία πειθαρχικά συμβούλια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, θεσπίζονται σαφείς διαδικασίες και προθεσμίες για την εκδίκαση υποθέσεων, με στόχο την ταχύτερη απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «με το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτουμε τις βάσεις για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με κανόνες, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Θέλουμε ιδρύματα ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στην ανομία». Όπως τόνισε, οι διατάξεις ενισχύουν τη λογοδοσία των οργάνων των ΑΕΙ, διασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα στη λειτουργία τους.

Μεταξύ των πράξεων που θεωρούνται πειθαρχικά παραπτώματα περιλαμβάνονται η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, η λογοκλοπή, η φθορά ή ρύπανση πανεπιστημιακής περιουσίας, η παρεμπόδιση λειτουργιών του ιδρύματος, η χρήση εγκαταστάσεων χωρίς άδεια, καθώς και η χρήση ή διακίνηση απαγορευμένων ουσιών εντός των πανεπιστημίων.

Οι ποινές που προβλέπονται διαβαθμίζονται από απλή επίπληξη και προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις, έως προσωρινή αναστολή φοιτητικής ιδιότητας ή ακόμη και οριστική διαγραφή από το ΑΕΙ.

Η διαγραφή φοιτητή καθίσταται υποχρεωτική σε περιπτώσεις καταστροφής περιουσίας του ιδρύματος, παρεμπόδισης της λειτουργίας του, κατοχής ή χρήσης απαγορευμένων ουσιών και τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Εφόσον υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα, η διαγραφή είναι οριστική και δεν επιδέχεται καμία αναθεώρηση.
