Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Απόλυτα επιτυχές το Exit poll του pelop.gr για τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

To μοναδικό exit poll για τον Δήμο της Πάτρας, αλλά και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που αφορά στο εκλογικό σώμα στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων DATA Consultants και παρουσιάστηκε από τα 3 μεγαλύτερα μέσα της Δυτικής Ελλάδας, τον δημοσιογραφικό οργανισμό «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», το pelop.gr, τον peloponnisosFM 104.1, το ΙΟΝΙΑΝ ΤV και το The Best Portal.

Exit poll: Αποτελέσματα για τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια επί του 100% – Πώς ψήφισε το εκλογικό σώμα με βάση το κόμμα και την ηλικία

Σε συνολικό δείγμα 2.009 ψηφοφόρων, ο κ. Πελετίδης εμφάνισε μέση τιμή 41,4%.

Το ποσοστό που είχε καταγραφεί μέχρι και την ώρα που γραφόταν αυτό το άρθρο, το ποσοστό του κ. Πελετίδη είχε διαφορά μικρότερη από 1%.

Ο κ. Σβόλης καταγράφηκε με ποσοστό 22,5% και με άνω όριο το 24,5%. Τελικά έλαβε ποσοστό πολύ κοντά στο άνω όριο.

Ο κ. Αϊβαλής καταγράφηκε με ποσοστό 20,5% και με άνω όριο το 18,5%. Τελικά έλαβε ποσοστό πολύ κοντά στο κάτω όριο.

Ο κ. Ψωμάς καταγράφηκε με ποσοστό 15,6%. Τελικά έλαβε ποσοστό με απόκλιση μικρότερη της μονάδας.

Ο κ. Φαρμάκης στην Πάτρα καταγράφηκε από το Exit poll με ποσοστό 44% και άνω όριο το 46,4%. Μέχρι την ώρα που γράφτηκε αυτό το άρθρο δεν ήταν γνωστά τα αποτελέσματα στην Πάτρα. Στην Αχαΐα το ποσοστό ήταν πολύ κοντά στο άνω όριο.

Ο κ. Καρπέτας στην Πάτρα καταγράφηκε με ποσοστό 17,6% και κάτω όριο το 15,6%. Μέχρι την ώρα που γράφτηκε αυτό το άρθρο στην Αχαΐα το ποσοστό ήταν πολύ κοντά στο κάτω όριο. Ανάλογη ήταν η πρόβλεψη και για τον κ. Σκιαδαρέση.

Ο κ. Παρίσης στην Πάτρα καταγράφηκε με ποσοστό 11,5% και άνω όριο το 13,5%. Μέχρι την ώρα που γράφτηκε αυτό το άρθρο στην Αχαΐα το ποσοστό ήταν ανάμεσα στον μέσο όρο και το άνω όριο.

H TAYTOTHTA TOY EXIT POLL

ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Exit Poll (χωρίς χρήση κάλπης) της DATA C.

ΔΕΙΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό δείγμα σε 25 εκλογικά καταστήματα / 152 εκλογικά τμήματα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς την ψήφο στις εθνικές εκλογές του 2023.

ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 2.000 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 2.009 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΡ 2

