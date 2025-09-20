Αγρίνιο: Επεισόδιο σε υπηρεσία – 58χρονος απείλησε υπάλληλο και συνελήφθη

Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) στο Αγρίνιο, ύστερα από επεισόδιο που προκάλεσε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πήγε στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής εμφανώς εκνευρισμένος και φέρεται να απείλησε υπάλληλο, δημιουργώντας αναστάτωση στην υπηρεσία.

Μετά την καταγγελία που έγινε, αστυνομικοί του ΑΤ Αγρινίου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το θέμα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες το πρωί μετέβη σε Δημόσια Υπηρεσία και απείλησε υπάλληλο”.

Πηγή: agriniopress.gr

