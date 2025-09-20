Αγρίνιο: Επεισόδιο σε υπηρεσία – 58χρονος απείλησε υπάλληλο και συνελήφθη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγρινίου, όταν 58χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε υπάλληλο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Αγρίνιο: Επεισόδιο σε υπηρεσία - 58χρονος απείλησε υπάλληλο και συνελήφθη
20 Σεπ. 2025 10:38
Pelop News

Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) στο Αγρίνιο, ύστερα από επεισόδιο που προκάλεσε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πήγε στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής εμφανώς εκνευρισμένος και φέρεται να απείλησε υπάλληλο, δημιουργώντας αναστάτωση στην υπηρεσία.

Μετά την καταγγελία που έγινε, αστυνομικοί του ΑΤ Αγρινίου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το θέμα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες το πρωί μετέβη σε Δημόσια Υπηρεσία και απείλησε υπάλληλο”.

Πηγή: agriniopress.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
14:00 Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει στον άξονα του ΝΑΤΟ – Δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας στη Βαλτική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ