Άμστερνταμ: Οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο

Οι ολλανδικές αρχές ερευνούν την έκρηξη έξω από εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, ενώ ο ισχυρισμός περί ανάληψης ευθύνης από εξτρεμιστική οργάνωση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

14 Μαρ. 2026 16:10
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ολλανδικών αρχών για την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η δήμαρχος της πόλης, Φέμκε Χάλσεμα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη και στοχευμένη ενέργεια κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η οργάνωση Ashab Al Yamim φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, δημοσιοποιώντας και βίντεο που υποστηρίζει ότι καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις ολλανδικές αρχές ή από μεγάλα διεθνή πρακτορεία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Buitenveldert και προκάλεσε ζημιές σε εξωτερικό τμήμα του σχολικού κτιρίου. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα εικόνα υπόπτου, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να τοποθετεί και να ενεργοποιεί τον μηχανισμό, ενώ έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς χώρους στην πόλη.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς είχε προηγηθεί εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ. Για εκείνη την υπόθεση, η ολλανδική αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση επιθέσεων με αντισημιτικό υπόβαθρο.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ολλανδικές αρχές, που εξετάζουν τόσο τα ευρήματα από το σημείο όσο και το υλικό που διακινείται στο διαδίκτυο σχετικά με πιθανή ανάληψη ευθύνης. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, το σκέλος αυτό αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

