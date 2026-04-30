Ανάβυσσος: Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε τραυματισμένος στην κοιλιά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην Ανάβυσσο, όταν άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς συνέβη το περιστατικό.

30 Απρ. 2026 13:21
Υπό διερεύνηση βρίσκεται σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην Ανάβυσσο, όπου άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο. Το νέο στοιχείο στην υπόθεση είναι ο εντοπισμός του τραυματία με χτύπημα στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα στην κοιλιά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένει ανοιχτό το τοπίο ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Διαβάστε επίσης: Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο μετά την επίθεση στην 22χρονη για το πάρκινγκ

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν αν πρόκειται για επίθεση, ατύχημα ή άλλο περιστατικό. Σε αυτή τη φάση, η εικόνα παραμένει ακόμη περιορισμένη και δεν έχουν δοθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για το πού ακριβώς και πώς προκλήθηκε το τραύμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:34 Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026
16:33 Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Από το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο γκαλά με λαμπερούς καλεσμένους
16:30 Πάτρα: Πρωτοφανείς βανδαλισμοί στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας ΦΩΤΟ
16:23 HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
16:14 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ο Τραμπ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων
16:06 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Αποψιλώσεις στο 40% της δημοτικής περιουσίας, έρχονται 40 προσλήψεις
16:04 Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από 1η Μαΐου για τις επιχειρήσεις
16:02 σπιράλ προς ΔΕΥΑΠ: Ώρα για άμεσες λύσεις – Προβληματισμός για τη διαρροή λυμάτων στον Γλαύκο
15:56 Πακιστάν: Άνοιξε έξι χερσαίες διαδρομές προς το Ιράν μετά το μπλόκο στο Ορμούζ
15:47 ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση
15:36 Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα με εκπαιδευόμενο οδηγό στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
15:30 Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη
15:27 Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Ρωσία, 1.500 χλμ. από τα σύνορα
15:17 Τραμπ – Πούτιν: Συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την Ουκρανία
15:16 Τάκης Παπαδόπουλος: Το Στρατηγικό έργο “BLUE TECH” INTERREG GREECE – ITALY ενισχύει την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία της Δυτικής Ελλάδας
15:08 Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς
15:06 Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ημέρα για το myΘέρμανση – Πότε μπαίνει η δεύτερη δόση
15:00 Πάτρα: Θρέφουμε την αντοχή στα μικρόβια – Τι έδειξαν τα λύματα της πόλης
14:55 Σκληρό σφυροκόπημα Τσουκαλά σε Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»
14:54 Πάτρα: Πέμπτος θάνατος κρατουμένου σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
