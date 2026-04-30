Ανάβυσσος: Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε τραυματισμένος στην κοιλιά

Υπό διερεύνηση βρίσκεται σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην Ανάβυσσο, όπου άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο. Το νέο στοιχείο στην υπόθεση είναι ο εντοπισμός του τραυματία με χτύπημα στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα στην κοιλιά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένει ανοιχτό το τοπίο ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν αν πρόκειται για επίθεση, ατύχημα ή άλλο περιστατικό. Σε αυτή τη φάση, η εικόνα παραμένει ακόμη περιορισμένη και δεν έχουν δοθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για το πού ακριβώς και πώς προκλήθηκε το τραύμα.

