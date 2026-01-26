Ανδρουλάκης: «Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει» – Μήνυμα για συμμαχίες, οικονομία και εξωτερική πολιτική

Σε μια συνολική αποτίμηση της πολιτικής συγκυρίας προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, αναγνωρίζοντας τη μείωση των δημοσκοπικών ποσοστών του κόμματος τους τελευταίους μήνες, ενώ υπογράμμισε ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια στασιμότητας και υποχώρησης στα ποσοστά του, σημειώνοντας ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ανακατάταξης, με νέα κόμματα και έντονη ρευστότητα. Ωστόσο, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόγραμμα και στελέχη και μπορεί να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής, εφόσον αναδειχθεί πρώτο κόμμα.

Όπως είπε, η ενίσχυση κομμάτων διαμαρτυρίας, αντί ενός ισχυρού προγραμματικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λειτουργεί τελικά υπέρ της κυβέρνησης, καθώς καλλιεργείται το αφήγημα της αστάθειας.

Ανοιχτός σε συμμαχίες με βάση το πρόγραμμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει πολιτικές συμμαχίες, με βάση το πρόγραμμά του και τη λαϊκή ετυμηγορία. Τόνισε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε πολίτες και στελέχη που συμμερίζονται τις ίδιες αγωνίες και θεωρούν το πρόγραμμα λύση για τη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα καλέσει προοδευτικά κόμματα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για συντονισμό κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, αναφέροντας ως παράδειγμα την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης σε δικαστικές υποθέσεις.

Κριτική για κοινωνικά δικαιώματα και θεσμική μνήμη

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση για τις αμβλώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν η πολιτική δύναμη που κατοχύρωσε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση το 1986 και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και την Αριστερά ότι τότε είχαν αντιταχθεί. Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πιο κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα να λύσει, όπως οι θεσμοί, η οικονομία και τα εθνικά ζητήματα.

Μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να αποφύγουν την εσωστρέφεια, χαρακτηρίζοντας το συνέδριο ως «βατήρα» για την εκλογική μάχη. Τόνισε ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ζητά ενότητα, σοβαρότητα και διάχυση του προγράμματος σε όλη την κοινωνία.

Παράλληλα, περιέγραψε την πορεία του κόμματος από το 2015 μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι μετά από μια περίοδο πολιτικής επιβίωσης και απαξίωσης, το ΠΑΣΟΚ έχει ξαναχτίσει φιλοδοξία να διεκδικήσει την κυβέρνηση.

Οικονομία, ανάπτυξη και στεγαστική κρίση

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, επικαλούμενος προβλέψεις για χαμηλή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για «οικονομική κατάψυξη».

Για τη στεγαστική πολιτική, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να υιοθετήσει προτάσεις για κοινωνική κατοικία και ρύθμιση των ενοικίων, ενώ επεσήμανε ότι η ακρίβεια στην υγεία, στα τρόφιμα και στη στέγαση πλήττει τους πολίτες και ενισχύει ολιγοπώλια.

Σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική και την κυβέρνηση

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι υποβαθμίζει ζητήματα διεθνούς νομιμότητας και υπερασπίζεται επιλογές ξένων ηγετών, αντί να στηρίζει τον ρόλο του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στην προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίζεται θεσμικές αρχές και ιστορικές αξίες της μεταπολεμικής τάξης.

Καθημερινότητα, κυκλοφοριακό και έργα υποδομών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό της Αθήνας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και απουσία ώριμων έργων. Παρουσίασε προτάσεις για ενιαίο κέντρο διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών, βελτίωση των δημοσίων συγκοινωνιών και διαφοροποιημένο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων, τονίζοντας ότι χάνονται καθημερινά χιλιάδες εργατοώρες.

Κριτική στη Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατηγορώντας τον για ψευδείς δηλώσεις και «κατά παραγγελία νομοθέτηση». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και ότι η χώρα κινδυνεύει να απομακρυνθεί από το ευρωπαϊκό μοντέλο κράτους δικαίου, κάνοντας αναφορά σε συγκρίσεις με την Ουγγαρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



