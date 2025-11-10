Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία»

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα της ανομίας στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «η κρητική λεβεντιά δεν μπορεί να συγχέεται με την ανοχή στην ανομία», στέλνοντας μήνυμα αυστηρής τήρησης των νόμων και ενίσχυσης των δομών ασφάλειας, παιδείας και υγείας.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα της οπλοκατοχής και των φαινομένων βίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται συνολική, θεσμική αντιμετώπιση. «Όχι σε ζώνες ανομίας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές αντιδράσεις.

«Δε δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, δε δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, για να “βγάλει απέξω την ουρά της” η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η πολιτεία τέτοια γεγονότα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε και στα επίσημα στοιχεία ανθρωποκτονιών, σημειώνοντας ότι «το 2023 καταγράφηκαν 71 ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, εκ των οποίων 3 στην Κρήτη, ενώ το 2024 έχουν φτάσει τις 76, με 4 στο νησί». Όπως πρόσθεσε, «αν και ο πληθυσμός της Κρήτης αντιστοιχεί μόλις στο 6,5% της χώρας, τα ποσοστά δείχνουν ότι υπάρχουν ζώνες ανομίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά».

«Για εμάς, σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας — ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα», σημείωσε, τονίζοντας ότι η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργούν χωρίς εξαιρέσεις. «Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τέλος την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να ενισχύσει τις δημόσιες δομές και να επιδείξει πολιτική βούληση απέναντι στην ανομία, «χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και χωρίς να μετατρέπει κάθε τραγωδία σε πεδίο τηλεοπτικού εντυπωσιασμού».

