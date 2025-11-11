Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»

Με αιχμηρές δηλώσεις κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο της Αθήνας, τονίζοντας ότι η ελληνική περιφέρεια «θα σβήσει» χωρίς ουσιαστική στήριξη στον πρωτογενή τομέα.

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι Έλληνες αγρότες δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ρουσφετομάγαζο διαφθοράς» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι με ευθύνη του πρωθυπουργού η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο: «Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί περίπου κατά 40%, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε και ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως το κόμμα του θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο – γιατί για το ΠΑΣΟΚ ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα».

