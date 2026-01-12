Ανδρουλάκης από το Βελβεντό: Στήριξη στους συνεταιρισμούς, αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και «όχι» στη Mercosur

Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς του Βελβεντού ολοκλήρωσε την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναπτύσσοντας το αγροτικό του σχέδιο και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις ενισχύσεις και τον πρωτογενή τομέα.

Ανδρουλάκης από το Βελβεντό: Στήριξη στους συνεταιρισμούς, αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και «όχι» στη Mercosur
12 Ιαν. 2026 13:23
Pelop News

Τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ και «Δήμητρα» στο Βελβεντό Κοζάνης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία.

Σε δηλώσεις του στον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το Βελβεντό «πρότυπο» και «πυξίδα» για το πώς πρέπει να κινηθεί ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι η λειτουργία υγιών συνεταιρισμών αντανακλά θετικά στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Όπως είπε, στόχος είναι οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η ύπαιθρος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής και έλλειψη εργατικών χεριών, ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, η οποία –όπως υποστήριξε– επέτρεψε σοβαρές απώλειες στις βασικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι παραγωγοί.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρουσίασε το πλαίσιο της δικής του πρότασης, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη ενός ισχυρού και υγιούς συνεταιριστικού κινήματος σε όλη τη χώρα. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των συνεταιρισμών μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεσμευόμενος ότι σε περίπτωση διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα στις συνδέσεις θα έχουν οι παραγωγοί και όχι –όπως είπε– η εγχώρια ολιγαρχία, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα νησιά, προκειμένου να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους της περιφέρειας.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του από το Βελβεντό, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν στηρίζει και δεν πρόκειται να στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις της θα είναι επώδυνες για την εγχώρια παραγωγή. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι έχει ήδη στηρίξει τη συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να εξηγήσει ποια θα είναι τα οφέλη για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα στους τομείς της κτηνοτροφίας και της γεωργίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τέλος ότι το συνεταιριστικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο Βελβεντό δείχνει πως υπάρχει «και άλλος δρόμος» για την περιφέρεια: ένας δρόμος βιώσιμος, ανταγωνιστικός και παραγωγικός, που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρη τη χώρα.

