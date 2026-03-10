Ανδρουλάκης: «Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή» – Σφοδρή επίθεση για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και «σκοτεινή κυβέρνηση»

Κατηγορηματικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν υπάρχει». Σε συνέντευξή του σε vidcast του in.gr με τη Ράνια Τζίμα το βράδυ της Δευτέρας (9/3), έθεσε ως βασικό στόχο του κόμματός του τη νίκη στις εκλογές και την απομάκρυνση της ΝΔ από την εξουσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το βασικό διακύβευμα της επόμενης πολιτικής περιόδου είναι η πολιτική αλλαγή και η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: τη νίκη, έστω και με μία ψήφο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι μια διαφορετική πολιτική πρέπει να εστιάσει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και σε μια διαφορετική κοινωνική πολιτική.

Απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως «δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία εκδοχή της».

Σφοδρές κατηγορίες για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε πλήρη γνώση της λειτουργίας του λογισμικού Predator.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πλήρη εικόνα του Predator. Είμαι σίγουρος ότι οργάνωσαν αυτό το παρακράτος των υποκλοπών», δήλωσε.

Τόνισε επίσης ότι οι πρωτοβουλίες του για την αποκάλυψη της υπόθεσης δεν έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά σχετίζονται με την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου.





Κριτική για διαφθορά και διαχείριση πόρων

Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαδοχικές υποθέσεις διαφθοράς, αναφερόμενος τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Είναι μια σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά συστηματικά τους πόρους του ελληνικού λαού, είτε ευρωπαϊκούς είτε εγχώριους», ανέφερε.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, νέο μεταναστευτικό κύμα και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει την Κύπρο και τις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση απειλής, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας σε πόλεμο.

«Καμία εμπλοκή σημαίνει και μη χρήση των βάσεων για επιχειρήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν από την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκή στρατηγική άμυνας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ευρωστρατού, κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ενιαίας στρατηγικής εξαγωγών όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα επέκρινε την κυκλοφορία «fake news» σχετικά με τη στάση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι σε κρίσιμες διεθνείς συγκυρίες απαιτείται σοβαρός δημόσιος διάλογος.

Οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ανοιχτό σε συνεργασίες με πολιτικό περιεχόμενο και κοινές αρχές.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πολιτικά σχέδια παρασκηνίου.

«Η δύναμή μου είναι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πολίτες θα στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματος να αποτελέσει την πρώτη πολιτική δύναμη και να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.

