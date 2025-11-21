Ανδρουλάκης: «Έλλειμμα ασφάλειας στην Ευρώπη – Δεν γίνεται η Ελλάδα να αλλάζει στρατηγική σαν διακόπτη»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την Ευρώπη για σοβαρό έλλειμμα ασφάλειας και στρατηγικής στο ουκρανικό ζήτημα, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για μεταβαλλόμενες θέσεις στα ενεργειακά και στην εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, σχολίασε αιχμηρά τις δηλώσεις Ζαχάροβα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να χαράξει δικό της συνεκτικό δρόμο.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται σαφή και σταθερή εξωτερική πολιτική, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για ασυνέπεια:

«Δεν γίνεται ο κ. Μητσοτάκης να θεωρεί “νεκρούς” τους υδρογονάνθρακες πριν μερικά χρόνια και τώρα να υποστηρίζει το αντίθετο. Ούτε ο υπουργός Άμυνας να μιλά για “Κόλπο του Μεξικού” στο Αιγαίο και σήμερα να προωθεί άλλες επιλογές». Κατά τον ίδιο, αυτή η μετατόπιση «δείχνει έλλειμμα στρατηγικής».

Αναφερόμενος στα προειδοποιητικά σημάδια για την Ουκρανία, σημείωσε ότι η Ευρώπη αγνόησε κρίσιμες ενδείξεις από το 2014 και τελικά οδηγήθηκε σε ένα «οδυνηρό σημείο», ενώ η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν μπορεί να επενδύει άκριτα σε υπέρογκα αμυντικά προγράμματα χωρίς παράλληλη διπλωματική στρατηγική.

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας, επεσήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αντιδρά έτσι. «Η Τουρκία έχει στενή σχέση με τη Ρωσία, αλλά δεν βλέπουμε στην ΕΕ ανάλογη αντιμετώπιση», υπογράμμισε. Παράλληλα, θύμισε ότι η Ευρώπη έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία για λίγες παραβιάσεις ρωσικών drones, ενώ δεν επέδειξε ανάλογη στάση για τις πολλαπλάσιες παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η χώρα χρειάζεται συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο: «Δεν μπορείς να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Χρειαζόμαστε τη δική μας στρατηγική, με συνέπεια και σοβαρότητα».

