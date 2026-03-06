Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»

Στη συμβολή της Μελίνας Μερκούρη στον ελληνικό πολιτισμό και στη δημόσια ζωή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 32 ετών από τον θάνατό της.

06 Μαρ. 2026 14:58
Pelop News

Το αποτύπωμα που άφησε η Μελίνα Μερκούρη στον πολιτισμό και στη δημόσια ζωή της χώρας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 32 ετών από τον θάνατό της.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει», επισημαίνοντας πως «ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας και της συλλογικής μας ταυτότητας».

Όπως σημείωσε, η Μελίνα Μερκούρη δεν υπήρξε μόνο μία διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα, αλλά και μία πολιτικός με έντονο πάθος και βαθιά πίστη στη δύναμη της τέχνης ως βασικού στοιχείου της δημοκρατίας και της εθνικής ταυτότητας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι, στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και της δημοκρατικής παράταξης, συνέβαλε καθοριστικά ώστε ο πολιτισμός να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα για την Ελλάδα της Αλλαγής.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι πρωτοστάτησε στη θέσπιση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με την Αθήνα να γίνεται η πρώτη πόλη που φιλοξένησε τον θεσμό το 1985. Παράλληλα, προώθησε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, ενίσχυσε την πολιτιστική αποκέντρωση και τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ), ενώ εργάστηκε συστηματικά ώστε ο πολιτισμός να γίνει δικαίωμα για όλους τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγώνα της για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, επισημαίνοντας ότι η φωνή της έγινε «η μαχητική φωνή της Ελλάδας», μετατρέποντας το αίτημα σε εθνικό στόχο.

